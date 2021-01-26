Новая версия iOS заботится о слухе пользователей

Компания Apple начала рассылку новой версии операционной системы iOS. Обновление для iPhone и iPad устраняет ошибки и улучшает работу некоторых функций.

Главной в версии iOS 14.4 стала возможность указать в настройках тип подключаемого Bluetooth-устройства. Эта опция важна для правильного измерения уровня звука. Если выбрать, например, наушники, то система сможет предупредить, что музыка играет слишком громко, и со временем это может навредить слуху пользователя.

Улучшенное приложение камеры научилось считывать QR-коды намного меньшего размера. Владельцам смартфонов линейки iPhone 12, установившим неоригинальную камеру в неавторизованном сервисном центре, теперь будет показываться оповещение, что модуль не удалось определить как подлинный. При этом работа камеры заблокирована не будет.

Помимо этого, версия iOS 14.4 исправляет виджет "Фитнес", в котором могли отображаться устаревшие данные об активности, и устраняет визуальные помехи при съемке HDR-фото на iPhone 12 Pro.

Также были исправлены проблемы, когда ввод текста на клавиатуре мог выполняться с задержкой, а в "Сообщениях" могла отображаться клавиатура не для того языка, который предпочитает пользователь.

Апдейт рассылается автоматически. Проверить его наличие можно вручную, открыв "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО", а затем нажав на ссылку "Загрузить и установить".