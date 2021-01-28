TikTok: мы готовы сотрудничать с Госдумой

Российское представительство TikTok выразило готовность сотрудничать с Госдумой по вопросам расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела. Формат общения с зарубежной интернет-платформой будет согласован в ближайшее время. Об этом сообщил Василий Пискарев, глава думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства.

"С руководством интернет-платформы установлен контакт, — приводит слова парламентария РИА Новости. — С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия".

Накануне Пискарев заявил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства TikTok в России Сергея Соколова. По его словам, к компании "накопились вопросы", которые они хотели бы обсудить и "наладить дальнейшее взаимодействие". Депутат добавил, что члены комиссии "заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство России".

Как сообщал комитет Госдумы по информационной политике, им были выявлены около полусотни фейков, распространявшихся в социальных сетях в преддверии массовых несогласованных акций в городах России 23 января. При этом больше всего таких материалов распространялось именно в TikTok. Многие СМИ утверждали, что соцсеть целенаправленно использовалась для привлечения на акции несовершеннолетних.

За неудаление призывов к участию в несогласованных акциях были оштрафованы несколько крупных соцсетей, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Среди таковых оказались "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Facebook, TikTok, Twitter и видеохостинг YouTube. Штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.