В Google объяснили блокировку загрузок с гимном России на YouTube

Блокировка загрузки на видеохостинг YouTube материалов, содержащих в аудиодорожке гимн России, произошла из-за некорректных действий американской компании-правообладателя и будет отменена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Google.

Ранее в пятницу Роскомнадзор потребовал от IT-гиганта, владеющего YouTube, перестать ограничивать публикацию на видеохостинге материалов, содержащих государственный гимн РФ. В ведомстве назвали произошедшее "неприкрытым и недопустимым хамством в отношении всех граждан нашей страны".

Как объяснили в Google, компания не предпринимала целенаправленных шагов на блокировку российского гимна. Запрет на загрузки был введен автоматически в результате работы системы Content ID, регулирующей в режиме онлайн соблюдение авторских прав на YouTube.

Любой правообладатель может создать в ней "цифровой отпечаток" принадлежащего ему произведения, заявив тем самым права на него, и указать, как именно поступать с видеороликами, содержащими эту музыку. Так поступила с гимном России американская компания BMI (управляет правами на произведения от имени их создателей и собирает лицензионные отчисления за использование музыки).

"Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она необоснованная и должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", – сообщили в Google.