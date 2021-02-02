Соцсети в России обязали ввести самоцензуру

Соцсети обязали ввести самоцензуру. Вступил в силу закон о том, что социальные сети или социальные проекты сами должны отыскивать среди контента, который генерируют пользователи, матерные слова и все, что попадает в категорию "запрещенное", и его блокировать в течение суток, не дожидаясь указаний извне.

Помимо мониторинга контента необходимо вести реестр обращений от пользователей и предоставлять его в контролирующие органы, а также создать представительство в России. Это прямая отсылка к Twitter, у которого вообще нет российского отдела и Facebook, который управляет нашим сегментом сети из Польши. Документ также вводит законодательное понятие "социальная сеть". Главный критерий — это суточная посещаемость в 500 тысяч пользователей. То есть соцсетью может быть признан любой сайт с такой посещаемостью, на котором можно создать персональную страницу, либо у которого есть форум или просто комментарии. Реестр соцсетей будет ввести Роскомнадзор.

Сам закон санкций не предусматривает, но одновременно приняты поправки в административный кодекс, по которому за неограничение доступа к запрещенной информации юридических лиц будут штрафовать в зависимости от оборота, от 5 до 20%. Очевидно, это попытка заставить американские соцсети прийти в Россию официально, потому что сейчас они без готовности реагируют на претензии наших официальных органов.

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Samsung анонсировал скручивающиеся экраны. Подразделение корейской компании, которое разрабатывает и производит дисплеи, официально подтвердило разработку раздвижных гибких экранов и смартфонов-свитков. После публикации финансового отчета Samsung вице-президент компании рассказал о новом формате этого экрана для своих смартфонов. Первые скручивающиеся дисплеи нового типа будут выпущены в конце уже этого года.

Отметим, что еще год назад компания TCL привезла свой прототип со сворачивающимся экраном на выставку в Барселоне, а уже в сентябре представила полноценный вариант смартфона в Берлине. А в начале этого года на выставке CES компания LG показала подобный смартфон. Он получил рабочее название LG Rollable. Пока это лишь прототип, но нельзя сказать, что он далек от серии. Технологии сворачивающихся в трубочку дисплеев у компании есть, есть даже сделанный по такому принципу серийный телевизор.