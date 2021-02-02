"Собственная ОС" Huawei для смартфонов оказалась копией Android

HarmonyOS — разрабатываемая Huawei более "быстрая и безопасная" альтернатива Android — почти ничем не отличается от платформы Google. Таким мнением поделился редактор Ars Technica Рон Амадео, протестировавший бета-версию нового проекта Huawei.

По словам журналиста, ему не удалось оценить хотя бы некоторые уникальные возможности операционки, поскольку HarmonyOS, по сути, является форком Android — то есть ответвлением, использующим ту же кодовую базу. Система выглядит так, будто Huawei "натянула" на Android 10 точную копию EMUI, но при этом постаралась убрать любые упоминания конкурирующей ОС.

Однако найти указания на Android все же можно, пишет Амадео. Например, информация о приложении содержит такие названия служб и системных процессов, как com.Android.systemui.overlay, Androidhwext, Android Services Library и Android Shared Library. Более того, обнаружилась даже иконка Android с пометкой "версия 10".

"Они даже идеально скопировали каждую функцию Android 10! — негодует Амадео. — Имеется отличная система навигации жестами, миллион настроек, система разрешений, поддержка NFC, темный режим и сногсшибательная панель уведомлений!"

"Прокопавшись в HarmonyOS несколько часов, я не смог найти ни одного существенного изменения по сравнению с Android, — заключил он. — Кроме нескольких переименованных элементов, ничего не изменилось".

Бета-версия HarmonyOS для разработчиков вышла в декабре. Релиз стабильной версии ОС ожидается позднее в этом году. Ранее в компании говорили, что к обновлению должны быть готовы около 90% смартфонов Huawei.