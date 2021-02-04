ЕС и Великобритания проверят 40-миллиардную сделку между Nvidia и ARM

Власти Евросоюза и Великобритании проведут тщательное расследование сделки по покупке разработчика процессоров Arm Holdings компанией Nvidia за $40 миллиардов, о которой было объявлено в сентябре прошлого года. Условия слияния должны быть всесторонне изучены, сказали регуляторы, особенно с учетом растущего влияния британского производителя, разработки которого лежат в основе чипов большинства современных смартфонов.

По словам осведомленного источника The Financial Times, конкуренты Nvidia, использующие ARM-чипы, лоббируют отмену сделки, поскольку могут оказаться в невыгодным положении. Компании опасаются, что Arm больше не сможет придерживаться нейтралитета по отношению к своим клиентам. "У Nvidia появятся непреодолимые экономические стимулы для объединения элементов с Arm, — сказал информатор газеты. — Иначе зачем они платят $40 миллиардов?"

Глава Nvidia Дженсен Хуанг эти доводы отвергает. "Я могу однозначно заверить, что Nvidia сохранит модель открытого лицензирования Arm", — заявил он СМИ. Вместе с этим Хуанг подчеркнул, что у компании нет намерения препятствовать поставкам Arm любому из клиентов.

Nvidia и японский холдинг SoftBank, текущий владелец Arm, договорились о сделке в сентябре 2020 года. Компании выделили 18 месяцев на то, чтобы удалить все вопросы, которые могут возникнуть у регуляторов. Тщательная проверка слияния также будет проведена властями США и Китая.

SoftBank купила Arm Holdings в 2016 году за $31 миллиард. Эта фирма проектирует процессорные ядра, но сами чипы не выпускает. Среди её клиентов числятся такие IT-гиганты, как Qualcomm, Apple, Samsung и Huawei. Например, Microsoft уже выпускает планшет Surface на ARM-чипах и даже спецверсию Windows для ARM, а Apple в прошлом году заявила, что переведет свои компьютеры на ARM-процессоры с решений Intel x86.

Nvidia — один из лидеров рынка графических процессоров. Многая его продукция, в том числе линейка мобильных чипов Tegra (устанавливаются в консоли Nintendo Switch и медиаприставки Nvidia Shield), также основана на ARM.