Google позволит следить за пульсом и дыханием через камеру

В приложении фитнес-платформы Google Fit появится новая функцию, которая позволит измерять частоту сердечных сокращений и дыхания с помощью камеры смартфона. Ранее похожую технологию реализовали Xiaomi и Samsung.

Чтобы измерить частоту дыхания, пользователи должны будут навести "фронталку" на себя. Затем алгоритмы подсчитают количество вдохов в минуту, отслеживая подъем и опускание грудной клетки. Для снятия пульса понадобится поднести кончик пальца к основной камере, чтобы система смогла замерить скорость кровотока.

В Google говорят, что алгоритмы улавливают "малейшие изменения цвета ваших пальцев", принимая во внимание яркость окружающего освещения, тон кожи, возраст и многие другие факторы. Подключение к интернету не потребуется.

На оба измерения уйдет не более 30 секунд, обещают в компании. Вместе с этим в Google напомнили, что полученные результаты не предназначены для использования в медицинских целях и не должны применяться для диагностики и лечения заболеваний.

Первым возможность следить за важнейшими показателями здоровья будет открыта владельцам фирменных смартфонов Google Pixel. Позднее новую функцию откроют обладателям других Android-устройств.

По словам менеджера по продукту Google Health Джека По, идея включить трекеры пульса и дыхания в смартфон позволит сделать эти функции доступными широкому кругу людей — в том числе из малообеспеченных слоев, которые не могут позволить себе покупку фитнес-браслета.