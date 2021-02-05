Приложение МВД запросит доступ к контактам пользователей

Министерство внутренних дел РФ собирается дополнить свое официальное приложение сервисом для борьбы с мошенническими звонками. Для его работы пользователям потребуется предоставить программе доступ к списку контактов на смартфоне.

О планах МВД пишет "Коммерсант" со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок. Доработку приложения ведомство оценило в 63 млн рублей. Задача, поставленная перед победителем тендера (его определят к 1 марта) — интегрировать в приложение модуль "Антимошенник", распознающий звонки с мошеннических номеров.

В документации указано, что для корректной работы модуля от пользователя потребуется раскрыть приложению доступ к своей электронной телефонной книге. Выявлять мошеннические входящие звонки программа будет, сопоставляя определившийся номер с базой данных уже известных МВД номеров мошенников. Если будет найдено совпадение, пользователя предупредят, что звонок, возможно, от злоумышленников. Также можно будет создать "белый список" доверенных абонентов.

Запрос издания в пресс-службу МВД остался без ответа. Официальное приложение у министерства есть в 2014-го, а последнее обновление для его Android-версии вышло полтора года назад — в июле 2019-го, iOS-версия обновлялась два года назад. Программа позволяет найти ближайшее отделение полиции, контакты участкового, вызвать правоохранителей и ознакомиться с кодексом об административных правонарушениях.

Издание напоминает, что в 2020-м году россияне потеряли из-за мошенников порядка 150 млрд. "Лаборатория Касперского" сообщала, что среди всех входящих звонков с неизвестных номеров в России мошенническими были 63%. Поскольку преступники часто организуют свои "колл-центры" в тюрьмах, ФСИН в прошлом году запросила 3 млрд рублей на установку в исправительных учреждениях "глушилок".

Как отметил в интервью изданию директор центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар" Даниил Чернов, при качественной реализации сервис МВД может оказаться весьма полезным. В то же время, поскольку программе предстоит определять именно входящие мошеннические вызовы, доступ к контактам самого смартфона ей для этого не требуется — разве что приложение будет искать мошеннические номера среди уже сохраненных пользователем.

Эксперты предупреждают, что использование сервиса на таких условиях создает и целый ряд рисков. По сути, речь идет о копировании приложением МВД функционала программ вроде Who Calls и Get Contact — они помогают пользователю узнать, под каким именем он сохранен в телефонных книгах других пользователей приложения, при этом собирая базы данных номеров с именами.

Алексей Дрозд, глава отдела информационной безопасности "СерчИнформ", считает, что МВД собирается за счет контактов пользователей пополнить свою базу данных. Это, полагает он, создает риск злоупотреблений и утечки данных, обрабатываемых на сторонних серверах. По мнению эксперта, для эффективной борьбы с мошенниками было бы достаточно просто подключить его к базам данных мошеннических номеров — такие ведутся, например, банками и операторами связи.