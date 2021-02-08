СМИ: Twitter введет платную подписку

Руководство Twitter изучает возможность введения платной подписки. Новая функция должна ослабить зависимость соцсети от рекламы, однако в каком виде будет реализована эта инициатива, пока не решено. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники внутри компании, которые пожелали остаться анонимными.

Twitter ищет новые способы заработка в условиях, когда рост рекламной выручки замедлился, а аудитория в США достигла пика. По подсчетам EMarketer, доля соцсети на мировом рынке цифровой рекламы остается на уровне скромных 0,8%, в то время как конкуренты, такие как Facebook и Snap, продолжают наращивать прибыль.

По словам собеседников агентства, Twitter может реализовать подписку в виде "чаевых" — чтобы пользователи смогли поддержать любимых авторов вознаграждением в обмен на эксклюзивный контент. Блогерам-тысячникам и брендам подписка открыла бы доступ к расширенной статистике (с демографией и оптимальным временем для публикации твитов), а также дала бы возможность сопровождать записи кастомными хэштегами, цветами и стикерами.

Рассматриваются и другие варианты: например, может быть введена фиксированная плата за доступ к премиум-функциям Tweetdeck (профессионального инструмента, поддерживающего работу с несколькими аккаунтами и лентами). Сейчас эта платформа, популярная у рекламщиков и SMM-агентств, полностью бесплатна и избавлена от рекламы.

Twitter может объявить инвесторам о введении платной подписки в очередном финансовом отчете. Документ будет опубликован уже завтра, 9 февраля, после закрытия фондового рынка США.