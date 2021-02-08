Изобретен робот, "печатающий" готовых роботов

Инженеры Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте разработали систему, которая способа производить роботов, беспилотники и другие полнофункциональные устройства. Выпускаемая LaserFactory продукция готова к работе прямо "с конвейера".

Сначала пользователи должны спроектировать желаемый объект в 2D-редакторе: выбрать детали из библиотеки, нарисовать соединения между элементами на печатной плате и обозначить линии выреза. Затем установка самостоятельно вырежет необходимую форму при помощи лазерного резака, разместит электронные компоненты, нанесет на пластину серебро, запаяет и соберет все воедино.

Устройство готово к использованию сразу после сборки, пишет Engadget. На видео CSAIL показано, как взлетает только что "напечатанный" LaserFactory дрон.

"Лазерная фабрика" может использоваться для чего угодно, говорят исследователи. Например, с помощью установки можно быстро произвести большое количество беспилотников для поисково-спасательной операции или доставки, а также создать прототип электронного устройства.

В планах CSAIL – повысить качество и точность трассировки цепей на плате, чтобы LaserFactory могла производить более сложные и плотные объекты. Также рассматривается возможность привлечения 3D-принтера для создания устройств более объемной формы.