Hyundai представила шагающий беспилотник

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group представил новый концепт "шагающего беспилотника" — самоуправляемой мобильной платформы, умеющей передвигаться как на колесах, так и шагая на четырех "ногах".

В отличие от предыдущего аппарата такого типа, Elevate, новинка TIGER X-1 (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot — "трансформирующийся умный робот для наземных вылазок") настолько компактна, что может транспортироваться дроном. Разработали робота в калифорнийском подразделении Hyundai — New Horizons Studio, специализирующемся на беспилотном транспорте.

Как рассказал изданию TechCrunch глава New Horizons Studio Джон Су, компания намерена превратить нынешний прототип в готовое к продажам устройство за пять лет. В ближайшие два года должны быть решены "ключевые технические проблемы" и создан базовый дизайн, а в 2023-м и 2024-м уже появятся первые "бета-версии" продукта.

TIGER X-1 базируется на платформе с модульной архитектурой и располагает гибридной системой подвижности, включающей "ноги" для ходьбы по пересеченной местности и колеса для перемещений по более ровным поверхностям. При этом в "шагающий" режим система может перейти в любой момент, просто встретив препятствие на своем пути. Двигаться робот может в любом направлении, например, перенося небольшие грузы или осуществляя наблюдение.