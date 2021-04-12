Microsoft заплатит $16 млрд за разработчика технологий для Siri

Microsoft готовится уже сегодня объявить о крупном поглощении. Его объектом станет Nuance Communications — создатель технологий распознавания речи, используемых, в том числе, голосовым помощником Apple, Siri.

Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, покупка может обойтись Microsoft в 16 млрд долларов — на 23% больше, чем стоит Nuance исходя из курса акций на момент закрытия торгов в пятницу. Компания, основанная в 1992 году и располагающая штатом в 7100 человек, получила за четвертый квартал 2020-го чистую прибыль в 7 млн долларов при выручке в 346 млн.

Приобретение хорошо дополнит часть бизнеса Microsoft, ориентированную на услуги для бизнеса и правительств, и расширит возможности компании в разработке продуктов с голосовыми функциями.

Nuance зарабатывает, продавая инструменты для распознавания речи и ее преобразования в текст. Они используются, например, для расшифровки общения докторов с пациентами, мониторинга работы сотрудников колл-центров и обработки голосовой почты.

Microsoft в последнее время взяла курс на рост за счет поглощений. В 2020-м IT-гигант заплатил 7,5 млрд долларов за игровую компанию ZeniMax и рассматривал возможность покупки американского бизнеса TikTok. При этом крупнейшим поглощением за всю историю производителя Windows сделка с Nuance не станет — рекорд Microsoft поставила в 2016-м, купив деловую соцсеть LinkedIn за 26 млрд долларов.