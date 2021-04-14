Бумажные документы заменят "госдоками"

В России хотят создать сервис, который заменит бумажные документы — до 30 различных типов — их цифровыми копиями. Приложение планируется назвать "Госдоки".

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на правительственный проект "Цифровой профиль гражданина" (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система" под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Возможность разработки приложения "Госдоки" сейчас действительно обсуждается, об этом сообщили изданию в аппарате вице-премьера и подтвердил близкий к Минцифры источник.

Приложение позволит отказаться от таких привычных документов, существующих сейчас в виде бумаг или "пластика", как СНИЛС, ОМС, ИНН, водительские права и т.п. Их выдавать перестанут, вместо этого создавая доступные через приложение цифровые версии.

По оценке авторов проекта, если физическим у россиян останется только паспорт, это позволит экономить до 5 млрд рублей ежегодно. Сейчас примерно такая сумма каждый год тратится на изготовление бумажных и пластиковых документов. Таким образом предполагаемые затраты на разработку приложения — 1,3 млрд рублей — быстро окупятся.

В проекте не уточняется, какие именно ведомства будут курировать разработку "Госдоков". Однако первые несколько сотен миллионов рублей собираются потратить уже в этом году.