Конкуренты Google не поддержали альтернативу cookie-файлам

Google столкнулся с неожиданно массовым протестом – против идей поисковика выступила теперь уже буквально половина интернет-бизнеса. Речь о новом инструменте для таргетирования рекламы, который пытается продвигать Google и который, из описания по крайней мере, должен и приватность пользователей сохранить, и рекламу для них подбирать тематическую. Но понимания эта инициатива, похоже, не нашла.

Суть в том, что до сих пор для отслеживания поведения пользователя в сети используются файлы cookie — они хранят историю действий человека на определенном сайте и позволяют ресурсу узнавать тех, кто уже посещал его. Такие файлы создает практически любой сайт. Обилие этих cookie-файлов породило черный рынок – то есть по сути, кто угодно может понять, как вы ведете себя в сети.

Более того, существуют так называемые супер-cookie, которые работают, даже если браузер переведен в режим инкогнито и вроде как не должен позволять следить за пользователем. Но, как выясняется, в некоторых случаях это больше обещания, чем реальная защита приватности. А еще эти супер-файлы может прочесть не только тот ресурс, что создал их.

В общем, уязвимостей в cookie-файлайх много, и разговоры об отказе от них идут давно. А Apple и Mozilla в своих браузерах Safari и Firefox уже по умолчанию блокируют отслеживание через cookie как инструмент, угрожающий приватности пользователя. Но это снижает точность рекламы. И Гугл, на рекламе зарабатывающий, пока в своем Chrome на такую радикальную меру не пошел, но активно ищет замену "кукам".

Новая технология называется FLoC и использует историю браузера плюс машинное обучение для анализа поведения пользователя – как он двигает мышкой, как печатает, и так далее. Особенность в том, что решение не идентифицирует конкретного человека, а позволяет отнести его к определенной группе. Google уже заявил о точности в 95 процентов по сравнению со стандартным подходом.

И тут есть два момента. Первый – чисто рыночный. Система использует возможности браузера, и, скажем, для самого Google, чей браузер сейчас лидирует по аудитории в мире, а также для его рекламной сети, всё будет работать, скорее всего, точно.

Насколько гигант будет готов пускать сторонние компании пользоваться его технологией, и насколько точные данные будет отдавать – пока неясно. А второй момент касается приватности этого решения. Разработчики других браузеров, в том числе тех, что используют открытый движок Chromium, то есть без особых проблем могли бы пользоваться этим самым FloC, считают технологию уязвимой.

Например, Йон Фон Течнер, один из основателей Opera Software, а теперь создатель браузера Vivaldi, который позиционируется как приватный инструмент, заявил: информация, которую собирает FLoC — еще более личная, чем cookie. Мол, если cookie просто знали, на какие сайты человек заходил, то движок на базе искусственного интеллекта сможет определить даже сексуальную ориентацию или политические и религиозные взгляды.

Команда еще одного браузера, Brave, добавила: самое опасное в новой технологии то, что она вредит безопасности пользователей под видом защиты их приватности. А теперь и WordPress — движок, на котором написано около 40% всех сайтов в интернете, пообещал заблокировать FLoC для всех пользователей.

В общем, ситуация непонятная. С одной стороны от cookie-файлов все хотят отказаться, с другой — замены очевидной им нет. Apple и Microsoft, например, разрабатывают собственные рекламные технологии и идентификаторы. Но как их примет рынок, тоже неясно.