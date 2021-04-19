ФАС возбудила дело против Google из-за YouTube

Федеральная антимонопольная служба решила открыть дело против Google. По мнению регулятора, поисковик злоупотребляет доминирующим положением принадлежащего ему YouTube на рынке сервисов видеохостинга.

Как говорится в сообщении на официальном сайте ведомства, применяемые YouTube правила в отношении формирования, приостановления, блокировок аккаунтов и обращения контента "являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми".

Это приводит к тому, что учетные записи пользователей часто удаляются или блокируются немотивированно и без каких-либо предупреждений. В ФАС считают, что таким образом оказываются ущемлены интересы пользователей. Кроме того, такая политика ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

В ФАС сообщили, что расследование в отношении Google LLC было начато по заявлению Региональной общественной организации "Центр Интернет-технологий" (РОЦИТ). Она направила жалобу на действия Google в связи с внезапной блокировкой, удалениями аккаунтов и контента пользователей, размещенного на YouTube.