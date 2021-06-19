Что узнал о нас Instagram и как интернет продают с аукциона. Вести.net

В этом выпуске:

— Facebook второй год подряд возглавил список приложений, которые собирают о пользователе максимум информации. На второй строчке рейтинга – Instagram, который тоже принадлежит Facebook. По данным исследователей из Clario, соцсети способны выяснить о нас практически все — от отношения к религии до сексуальной ориентации.

— Государства тоже все больше собирают такого рода информацию — и напрямую с граждан, и с бизнесов, их обслуживающих, одновременно пытаясь законодательно регулировать эту сферу. И лидером в этой области является, конечно же, Китай.

— Россия в этом отношении находится где-то посередине между китайской моделью и западной, но тренд в регулировании – очевиден. Впрочем, тренд этот не всегда касается приложений или программ.

— Новая тенденция в области связанных с интернетом угроз — жульничество уже не совсем телефонное, хотя и построенное вокруг телефонных номеров. На этой неделе о нем — и борьбе с ним — рассказал сервис объявлений "Юла".

— Российский рынок мобильных игр занял пятую строчку в мировом рейтинге. По мнению аналитиков, такой рост произошел после того, как в индустрию поверили инвесторы – на фоне пандемии они стали активнее вкладываться, а игровики – больше рекламироваться. Как рассказал в эксклюзивном интервью нашей программе глава Xbox Game Studios Мэтт Бути, возможно, громких проектов из нашего региона скоро станет больше.

— Семья голосовых соцсетей на этой неделе приросла еще двумя сервисами, даром что шумиха вокруг запустившего эту моду Clubhouse практически сошла на нет. Теперь все пытаются пристроиться к рынку подкастов, который пока не демонстрирует никаких признаков замедления.

— На продажу в модном нынче NFT-формате выставлены 10 тысяч строк программного кода, который лег в основу интернета, каким мы его знаем. А продает их человек, которого по праву считают "отцом интернета".