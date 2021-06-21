Производство iPhone 12 mini прекращено из-за низкого спроса

Компания Apple досрочно сняла с производства компактный смартфон iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном. Об этом сообщили аналитики исследовательской компании TrendForce. Решение связывают с тем, что "уменьшенный" айфон показал неудовлетворительные результаты продаж относительно других моделей в линейке.

По информации агентства, Apple распродаст оставшиеся складские запасы iPhone 12 mini, однако новые модели больше выпускаться не будут.

Линейка iPhone 12 была представлена в октябре прошлого года. За исключением более компактного экрана (5,4 против 6,1 и 6,7 дюйма у Pro Max), "миниатюрная" версия почти ничем не отличается от старших моделей.

Несмотря на сообщения о прекращении производства, iPhone 12 mini остается доступным для заказа в официальном онлайн-магазине Apple, без задержек с поставками. Смартфон в шести расцветках (включая лиловую, представленную в конце апреля) можно купить по цене от 69 990 рублей.

Серия iPhone 13 будет анонсирована в сентябре, ожидают в TrendForce. По мнению экспертов, в этом году iPhone 13 mini станет последним 5,4-дюймовым айфоном. Выпуск моделей с "уменьшенной" диагональю будет полностью прекращен в 2022-м.