Суд усмотрел в работе "ОВД-Инфо" пропаганду экстремизма и терроризма

В Роскомнадзоре объяснили блокировку сайта правозащитного проекта "ОВД-Инфо" решением подмосковного суда. Он усмотрел в деятельности объединения направленность на пропаганду терроризма и экстремизма. В сентябре этого года Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Представители регулятора заявили "Интерфаксу", что суд города Луховицы признал часть информации проекта запрещенной, так как она, по оценке суда, оправдывала деятельность экстремистских и террористических объединений, а также действия участников подобных организаций. В Роскомнадзоре добавили, что администрациям социальных сетей направили требования удалить аккаунты "ОВД-Инфо".

"ОВД-Инфо" собирает и публикует данные о задержаниях на несогласованных протестных акциях, а также привлечении граждан к административной и уголовной ответственности за участие в таких акциях и другую общественную деятельность. Проект ведет просветительскую работу в области законодательства, разъясняя россиянам их права и давая рекомендации по их самостоятельной защите, координирует предоставление задержанным адвокатов, помогает им обжаловать приговоры в судах вплоть до ЕСПЧ и следит за нарушениями прав граждан сотрудниками правоохранительных органов.

Причиной внесения "ОВД-Инфо" в реестр Минюста стало получение проектом финансовой поддержки от Правозащитного центра "Мемориал", который, в свою очередь, также считается в России иноагентом.