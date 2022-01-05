NetBlocks: Казахстан полностью лишился интернета

Получать информацию о происходящем в Казахстане из неофициальных источников становится невозможным: в стране полностью перестал работать Интернет. Об этом сообщается в твиттере сервиса NetBlocks, отслеживающего блокировки ресурсов и отключения интернета по всему миру.

В публикации утверждается, что отключение произошло днем в среду и затрагивает все регионы страны. Если в четверг сбои отмечались в основном в работе мобильного интернета, то теперь не работает и кабельный доступ.

Ранее сообщалось о недоступности ряда ведущих казахстанских онлайн-СМИ, а также сбоях в системах электронных платежей и работе банкоматов.

Двукратный рост цен на топливо спровоцировал протесты в западных нефтедобывающих районах Казахстана начиная со 2 января. В последующие дни выступления распространились на крупные города. Обещания президента Касым-Жомарта Токаева снизить цены на сжиженный газ и отставка правительства пока не успокоили манифестантов.

Участники протестов атакуют официальные здания, устраивают стычки с силовиками и поджоги. Среди политических требований протестующих, у которых, впрочем, пока нет ни лидера, ни единой организации — окончательный уход из власти первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.