"Яндекс": дата запуска беспилотного такси в Москве пока неизвестна

Дата запуска беспилотного такси в Москве будет известна только после согласования программы экспериментального правового режима. Как уточнили в компании "Яндекс" ЭПР находится на стадии финального согласования.

Российский поисковик не подтвердил информацию, о том, что запуск беспилотного такси в Москве произойдет в феврале. Ранее об этом сообщала газета "Ведомости". Как рассказали в компании "Яндекс" точные сроки запуска беспилотного такси назвать пока нельзя, пишут РИА Новости.

Планируется, что беспилотные такси появятся в районе станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк". Сначала протестировать новую услугу смогут те, кто заранее подал заявку. В настоящий момент в компанию уже поступило порядка 10 тысяч заявок. После этапа тестирование воспользоваться услугой смогут все желающие, для этого необходимо будет просто вызвать беспилотное такси через приложение "Яндекс Go". Посадка и высадка пассажиров будет производится на остановках общественного транспорта.

"Яндекс" начал работу над автомобилями-беспилотниками в 2017 году — компания создает собственные лидары, камеры и компьютерные системы. Самоуправляемые машины компании можно встретить на дорогах Иннополиса (города-спутника Казани), а также Израиля и США.