Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу российской делегации

Роскомнадзор потребовал от Facebook снять блокировку страницы российской делегации, забаненной после переговоров в Вене. Доступ к ней должен быть восстановлен немедленно, сообщается на сайте регулятора.

"16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля под вооружениями, а также объяснить причины их введения", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве также отметили, что действия Facebook "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней". По мнению представителей Роскомнадзора, блокировку страницы можно считать проявлением акта цензуры.

Официальная страница российской делегации в Facebook была забанена в пятницу, 14 января, когда в Вене проходили переговоры по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

В воскресенье, 16 января, глава делегации РФ Константин Гаврилов сообщил, что доступ к странице был ограничен из-за публикации запрещенного контента, хотя никаких других записей, кроме официальных заявлений руководства России и МИД РФ, там не размещалось.

Позднее официальный твиттер-аккаунт делегации уточнил, что страница в Facebook была забанена после публикации постов о гарантиях безопасности. "Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд. Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного на волне постов по гарантиям безопасности", — говорится в записи.