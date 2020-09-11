11 сентября 2020 18:00 Анатолий Глянцев

Новый экзоскелет увеличивает силу в двадцать раз

Экзоскелет дарит человеку нечеловеческую силу.

Экзоскелет дарит человеку нечеловеческую силу.
Иллюстрация Sarcos Robotics.

Новый экзоскелет может работать восемь часов без подзарядки батареи.

Новый экзоскелет может работать восемь часов без подзарядки батареи.
Иллюстрация Sarcos Robotics.

Экзоскелет дарит человеку нечеловеческую силу.
Новый экзоскелет может работать восемь часов без подзарядки батареи.

Компания Sarcos Robotics обещает уже в следующем году выпустить на рынок экзоскелеты, которые двадцатикратно увеличивают силу пользователя.

Недавно фирма привлекла дополнительное финансирование в размере 40 миллионов долларов США (около трёх миллиардов рублей по текущему курсу). Разработчики планируют потратить эти деньги на коммерциализацию своего детища – экзоскелета Guardian XO.

По утверждению создателей, это первый экзоскелет, охватывающий всё тело человека, который может несколько часов работать без подзарядки батареи. А когда аккумулятор всё же разрядится, его можно будет быстро сменить в полевых условиях, практически не отрываясь от работы.

Основная функция Guardian XO – облегчать поднятие тяжестей. Он увеличивает силу своего пользователя в двадцать раз. То есть мешок цемента массой в 50 килограммов строитель сможет поднять так же играючи, как и кирпич массой 2,5 килограмма.

Как утверждают производители, экзоскелет повторяет движения человека в реальном времени, не "притормаживая". При этом система позволяет совершать самые разные движения: у неё ни много ни мало 24 степени свободы.

Ещё одно преимущество Guardian XO – модульная конструкция. Благодаря ей экзоскелет можно надеть или снять за 30 секунд.

Компания предлагает пользователям не только сам аппарат, но и его обслуживание и обновление.

Ожидается, что устройство, во-первых, повысит производительность труда, а во-вторых, убережёт человека от травм при поднятии тяжестей.

Новый экзоскелет может работать восемь часов без подзарядки батареи.
Иллюстрация Sarcos Robotics.

Экзоскелет станет отличным решением там, где трудно заменить человека роботом из-за того, что рабочему приходится выполнять слишком сложные манипуляции. Оператор экзоскелета фактически сочетает в себе ловкость и сообразительность человека с нечеловеческой силой робота.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о первом российском экзоскелете для промышленных рабочих. А ещё мы писали об экзоскелетах для горнолыжников и военных.

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