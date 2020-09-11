Новый экзоскелет увеличивает силу в двадцать раз

Компания Sarcos Robotics обещает уже в следующем году выпустить на рынок экзоскелеты, которые двадцатикратно увеличивают силу пользователя.

Недавно фирма привлекла дополнительное финансирование в размере 40 миллионов долларов США (около трёх миллиардов рублей по текущему курсу). Разработчики планируют потратить эти деньги на коммерциализацию своего детища – экзоскелета Guardian XO.

По утверждению создателей, это первый экзоскелет, охватывающий всё тело человека, который может несколько часов работать без подзарядки батареи. А когда аккумулятор всё же разрядится, его можно будет быстро сменить в полевых условиях, практически не отрываясь от работы.

Основная функция Guardian XO – облегчать поднятие тяжестей. Он увеличивает силу своего пользователя в двадцать раз. То есть мешок цемента массой в 50 килограммов строитель сможет поднять так же играючи, как и кирпич массой 2,5 килограмма.

Как утверждают производители, экзоскелет повторяет движения человека в реальном времени, не "притормаживая". При этом система позволяет совершать самые разные движения: у неё ни много ни мало 24 степени свободы.

Ещё одно преимущество Guardian XO – модульная конструкция. Благодаря ей экзоскелет можно надеть или снять за 30 секунд.

Компания предлагает пользователям не только сам аппарат, но и его обслуживание и обновление.

Ожидается, что устройство, во-первых, повысит производительность труда, а во-вторых, убережёт человека от травм при поднятии тяжестей.

Новый экзоскелет может работать восемь часов без подзарядки батареи. Иллюстрация Sarcos Robotics.

Экзоскелет станет отличным решением там, где трудно заменить человека роботом из-за того, что рабочему приходится выполнять слишком сложные манипуляции. Оператор экзоскелета фактически сочетает в себе ловкость и сообразительность человека с нечеловеческой силой робота.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о первом российском экзоскелете для промышленных рабочих. А ещё мы писали об экзоскелетах для горнолыжников и военных.