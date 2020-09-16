Официально: начался новый солнечный цикл

Представители агентств NASA и NOAA подтвердили, что Солнце вступило в новый солнечный цикл: активность нашего светила начала расти после минимума, пришедшегося на декабрь 2019 года.

Нынешний цикл, по прогнозам специалистов, будет довольно спокойным, так как в последние годы наблюдается долгосрочная тенденция к снижению активности со стороны нашей родительской звезды. Однако никто по-прежнему не может исключать вспышек, которые доставят землянам и космонавтам немало проблем.

Напомним, что "стрелки часов" Солнца совершают полный оборот по виртуальному циферблату в среднем за 11 лет. Столько длится один солнечный цикл, в ходе которого учёные регистрируют периоды повышенной и пониженной активности нашего светила.

На недавней пресс-конференции представители NASA и NOAA подтвердили, что начался новый солнечный цикл. Почему же учёные объявили об этом только сейчас? Ведь активность Солнца нарастает с декабря 2019 года. Дело в том, что исследователям нужно собрано достаточно данных, чтобы увериться в своих выводах.

"Приливы" и "отливы" солнечной активности рассчитываются по количеству и размеру солнечных пятен. Эти тёмные пятна, возникающие на поверхности Солнца, представляют собой менее прогретые области с более высоким магнетизмом.

"Мы ведём подробный учёт нескольких крошечных пятен, которые отмечают начало нового цикла, – объясняет Фредерик Клетт (Frédéric Clette), директор Всемирного центра данных по индексу солнечных пятен и долгосрочным солнечным наблюдениям. – Это миниатюрные предвестники грядущих мощных солнечных фейерверков. Только отслеживая общие тенденции в течение многих месяцев, мы можем определить переломный момент между двумя циклами".

Слева: спокойное солнце декабря 2019 года. Справа: солнечные пятна апреля 2014 года. Иллюстрация NASA/SDO.

Команда исследователей предполагает, что следующий максимум 25-го солнечного цикла придётся на июль 2025 года. Вновь спокойным Солнце станет примерно к 2030 году.

Также вероятно, что это будет довольно спокойный цикл, возможно, она даже будет ещё тише, чем все предыдущие.

24-й солнечный цикл, начавшийся в декабре 2008 года, был самым слабым солнечным циклом примерно за столетие. Хотя наша родительская звезда всё равно проявляла активность, в целом количество солнечных пятен было намного меньше среднего. Даже во время солнечного максимума в апреле 2014 года их насчитывалось значительно меньше обычного.

Это заставило некоторых учёных предположить, что сейчас мы наблюдаем некий "Великий минимум" ‒ период исключительно слабой активности, который может быть частью какого-то пока неизвестного астрономам долгосрочного цикла. Напомним, что наблюдения за пятнами и вспышками нашей звезды ведутся примерно с середины 18-го века.

Меньшая солнечная активность имеет свои плюсы. Например, она означает более благоприятную космическую погоду для космонавтов, спутников и других космических аппаратов. Тем не менее общая слабость нашей звезды вовсе не означает, что в какой-то момент оно не "взбунтуется". Даже тихое Солнце порой выделывает коленца.

Впрочем, подобные заявления учёных, скорее, не предостережение, а напоминание, что они не зря едят свой хлеб. Постоянные наблюдения за нашим светилом (и не только) позволяют обычным землянам и тем, кто планирует космические миссии, избежать многих проблем.

Например, от космической погоды зависит подготовка миссии "Артемида".

"У природы нет плохой погоды. Это мы плохо готовимся к её капризам, – говорит Джейк Бличер (Jake Bleacher), ведущий исследователь Управления по вопросам освоения космического пространства человеком и пилотируемых полётов НАСА. – Космическая погода такая какая есть. Наша работа заключается в правильной подготовке".

Ранее Вести.Ru сообщали о том, чем отсутствие солнечных пятен вредит Земле и её обитателям, а также о самых мощных вспышках на Солнце и их истинном влиянии.