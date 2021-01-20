Доказано: даже с антителами можно повторно заразиться коронавирусом

Даже если у человека есть антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, он может заразиться новой инфекцией ещё раз. Китайские врачи описали несколько таких случаев. Это, конечно, не повод отказываться от вакцинации. Но это означает, что даже при наличии антител следует соблюдать меры индивидуальной защиты.

Тревожные выводы изложены в научной статье, опубликованной в журнале National Science Review.

Китайские врачи наблюдали повторное инфицирование у шести пациентов, выздоровевших от COVID-19. ПЦР-тесты показали, что в крови добровольцев после недолгого отсутствия вновь появился коронавирус. И это был не тот штамм патогена, которым они заразились в первый раз. Это доказывает, что как минимум в этих шести случаях речь идёт именно о повторном заражении, а не о том, что вирус затаился где-то в организме и атаковал снова. Интервал между выздоровлением и реинфекцией составил от 19 до 57 дней.

Вновь заболевшие пациенты имели типичные симптомы: высокую температуру и поражение лёгких. При этом ни по тяжести и длительности симптомов, ни по вирусной нагрузке второй эпизод заболевания не был легче первого.

Важно, что у пяти из шести повторно заразившихся пациентов в крови имелись антитела к S-белку коронавируса. Поясним, что патоген использует этот белок для проникновения в клетки. Антитела блокируют его и не позволяют вирусу внедриться в клетку.

У трёх пациентов уровень антител был довольно высоким, и по крайней мере у двух антитела эффективно боролись как с прежним, так и с новым штаммом коронавируса. Но всё это не спасло их от заражения.

Теоретически имеющиеся антитела должны нейтрализовать коронавирус ещё до развития симптомов заболевания. И даже если уровень антител у перенесшего болезнь человека уже снизился до нуля, иммунные клетки памяти должны быстро "вспомнить", как производить нужные антитела, и не допустить заражения. Однако, как выяснилось, с COVID-19 это срабатывает не всегда.

Вести.Ru уже рассказывали о случаях повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Но обычно подобное происходит с людьми, перенесшими инфекцию без выработки антител, или по крайней мере когда антитела уже исчезли из крови. Случаи, описанные в новом исследовании, показывают: даже наличие антител – не панацея от заражения.

Поэтому даже после перенесённого заболевания или вакцинации желательно соблюдать социальную дистанцию, носить маску и дезинфицировать руки, пока пандемия не сойдёт на нет.

Однако у специалистов нет сомнений, что прививка всё же значительно снижает шансы заразиться COVID-19, а также перенести его в тяжёлой форме, так что вакцинация – это необходимая мера.