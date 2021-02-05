В Австралии построят самую мощную в мире аккумуляторную батарею

Австралийская компания CEP Energy заявила, что построит на Зелёном континенте самую большую в мире сеть аккумуляторов. Она сможет принимать и отдавать мощность в 1,2 гигаватта.

По словам генерального директора компании Питера Райта (Peter Wright), этот проект является частью стратегии по экологически чистой, надёжной и рентабельной выработке и хранению электроэнергии для австралийских предприятий. Система будет накапливать энергию солнечных и ветровых электростанций и поставлять её в электросети страны.

Поясним, что главная проблема возобновляемой энергетики – нерегулярность генерации. Солнце светит только днём, а ветер и вовсе дует когда ему вздумается. А между тем потребитель, исправно оплачивающий счета, должен получать электричество в любое время по первому щелчку выключателя.

Значит, энергию, выработанную ветряками и солнечными батареями, нужно где-то запасать, пока генераторы работают, а потом тратить этот запас, когда они простаивают. Колоссальная сеть аккумуляторов и будет таким "складом" электричества.

Впрочем, такой резерв пригодится и традиционным энергосистемам на случай неожиданных всплесков спроса на электроэнергию.

Подобные системы уже доказали свою рентабельность. Так, батарея мощностью 150 мегаватт, запущенная в 2017 году в Австралии, принесла компании Tesla огромную прибыль. Крупнейшая же действующая сеть такого рода принадлежит компании LS Power и находится в США. Её мощность – 250 мегаватт.

Новое детище CEP Energy задаёт рекордную планку в 1,2 гигаватт. Предполагается, что эксплуатация системы начнётся уже в 2023 году.

К слову, в новом проекте планируется использовать обычные литий-ионные аккумуляторы вроде тех, что питают смартфоны и ноутбуки. Именно эта технология хранения энергии – лучшая на сегодняшнем рынке. Недаром за её разработку присудили Нобелевскую премию по химии 2019 года. Конечно, учёные работают над более совершенными устройствами, но эти разработки пока не вышли из стен лабораторий.

Напомним, что ранее Вести.Ru рассказывали о проекте огромных гравитационных "аккумуляторов".