Искусственный интеллект разработал растительное средство от коронавируса

Представители французской компании Alphanosos заявили о разработке инновационного средства против коронавируса SARS-CoV-2. Это сложная смесь экстрактов растений, подобранная искусственным интеллектом. Испытания новинки на животных должны начаться уже в текущем месяце.

Подход специалистов компании к разработке лекарств описан в научной статье, опубликованной в журнале PLOS OnE. В общих чертах он состоит в следующем.

В качестве исходных веществ учёные используют экстракты тысячи безопасных для человека растений. Смешивая эти экстракты в разных сочетаниях, можно получить гигантское количество смесей: 1040 (это масса небольшой галактики в килограммах). Среди этих смесей могут найтись препараты с самыми неожиданными свойствами.

Эксперты компании разработали систему искусственного интеллекта, которая "придумывает" смеси, обладающие нужными характеристиками. Например, убивающие определённые бактерии или вирусы. Патоген подвергается атаке со стороны большого количества очень разных веществ, входящих в препарат. Каждый из компонентов оказывает небольшое воздействие на "мишень", но все вместе они уничтожают её.

Таким путём экспериментаторы уже создали и испытали на животных эффективное средство против пиодермии у собак.

Теперь же специалисты Alphanosos включились в борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. Они разработали смесь, которую обозначили W17P4690. Её компоненты пока не раскрываются. Сообщается, что в экспериментах in vitro ("в пробирке") препарат показал свою эффективность против коронавируса.

Уже в текущем месяце планируется начать испытания на животных.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, что популярные препараты против COVID-19 не оправдали ожиданий.