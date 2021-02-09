Первый арабский зонд успешно вышел на орбиту вокруг Марса

Сегодня, 9 февраля 2021 года, около 19:00 по московскому времени зонд "Аль-Амаль" ("Надежда") вышел на орбиту вокруг Красной планеты. Об этом сообщается в официальном "Твиттере" миссии.

"Аль-Амаль" – это проект Объединённых Арабских Эмиратов. И это первый межпланетный зонд, принадлежащий какому бы то ни было арабскому государству. Вести.Ru подробно рассказывали о его задачах и возможностях.

Вкратце напомним, что цель аппарата – изучение марсианской атмосферы с орбиты. Посадочного модуля, который мог бы достичь поверхности Марса, у миссии нет.

"Аль-Амаль" подлетел к Красной планете на скорости более 33 километров в секунду. Если бы он продолжал двигаться так же быстро, то гравитация Марса не смогла бы удержать его, и он бы попросту пролетел мимо планеты. Поэтому все шесть двигателей зонда включились, обеспечивая торможение.

Этот манёвр продлился 27 минут и стоил миссии почти половины запасов топлива. Зато аппарат замедлился до пяти километров в секунду и выйдет на промежуточную орбиту вокруг Марса.

Это очень вытянутая траектория. Высота аппарата над поверхностью планеты при движении по ней будет варьироваться от одной тысячи до 49 тысяч километров. При этом зонд будет совершать один оборот вокруг Марса за 40 часов.

На этой орбите "Аль-Амаль" пробудет, пока специалисты не протестируют все его системы. Это займёт некоторое время, тем более что радиосигналу требуется 11 минут на путешествие между Землёй и Марсом.

Арабский зонд детально исследует атмосферу Красной планеты. Иллюстрация NASA/JPL-Caltech.

Затем состоится переход на окончательную орбиту, с которой аппарат и будет вести научные наблюдения.

Один оборот по "научной" орбите будет занимать пять часов, а высота над поверхностью будет варьироваться от 20 до 43 тысяч километров. Специалисты отмечают, что благодаря этой уникальной траектории "Аль-Амаль" станет первым марсианским зондом, способным наблюдать любые широты и долготы. Это, бесспорно, поможет ему составить целостную картину процессов в атмосфере Красной планеты.

Миссия рассчитана на один марсианский год (примерно два земных). Впрочем, её наверняка будут продлевать, пока с аппаратом всё будет в порядке.