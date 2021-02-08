Человек и наука: о чем говорил президент с лучшими умами страны

В Санкт-Петербурге в понедельник, 8 февраля, запустили самый мощный в мире источник нейтронов. Старт его работе дал Владимир Путин прямо в ходе заседания Совета по науке, которое он провел в режиме видеоконференции. Нейтронный реактор ПИК не только сам по себе уникальное достижение, но и база для дальнейших научных прорывов, причем в самых разных областях. Он может использоваться для создания новых материалов и технологий в энергетике, разработки новых лекарств, исследований в биомедицине и сельском хозяйстве. Как подчеркнули члены Совета, наличие такой установки — это показатель уровня технологического развития страны.

На видеосвязи с президентом были лучшие ученые умы страны. 2021-й объявлен годом науки, а в понедельник, 8 февраля, еще и День науки. Символичная дата, чтобы запустить новейший научный реактор в Петербургском институте ядерной физики, который находится в Гатчине.

"Начинается важный, можно сказать знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного реактора ПИК. Помню, я был у вас на этой площадке в Гатчине, смотрел, как там все организовано. Причем организовано в самом лучшем виде, что называется. Помню и иностранную речь, которая слышалась рядом с той техникой, на которой работаете вы и ваши коллеги", — отметил Владимир Путин.

Невероятно сложный и такой необходимый для ученых реактор ПИК позволит проводить в год до тысячи экспериментов с нейтронами. Глава "Курчатовского института" попросил президента страны дать команду и запустить установку. На мониторах стали увеличиваться цифры — реактор заработал.

Современная атомная установка — первые шаги детища Петербургского института ядерной физики. До проектной мощности в 100 мегаватт разгоняться будет около года, но уже сейчас понятно, что проект мирового класса успешно работает.

Запуск ядерного реактора позволит начать работу пяти исследовательским станциям. К 2024 году планируется создать их уже 25. Это значит, что возможными станут исследования по 25 направлениям во всех возможных сферах — от структуры материала до медицины.

Главная задача этого реактора — производить нейтроны. Такого мощного потока пока не может создать ни одна другая установка в мире. Это означает эксперименты в области ядерной физики, определение строения вещества и прорыв в фармакологии.

История института тесно связана с именем Курчатова. 70 лет назад именно в СССР появился первый атомный реактор. Преемственность поколений и сейчас позволяет решать глобальные задачи.

27 килограмм обогащенного урана в стержне охлаждаются обычной водой. Эта технология обеспечивает полную безопасность и возможность одновременной работы десятков экспериментальных станций.

Создать такой исследовательский центр не каждая страна может. Что уж говорить о научных учреждениях? Реактор ПИК — лучший пример совместной работы разных организаций. На открытии президент заметил руководителя "Росатома" Алексея Лихачева:

— Алексей Евгеньевич, мне очень приятно, что вы сегодня не пикируетесь и не считаете, что у вас чего-то там утащили по-тихому. У нас есть определенные проблемы, связанные с тем, чтобы объединять усилия для достижения конечного результата, а не растаскивать все по мелким квартиркам. У вас, конечно, не мелкая квартирка, это понятно. Алексей Евгеньевич, есть что добавить?

— У нас, конечно же, какая-то конкуренция между людьми, между идеями — это нормально. Но у нас сложился альянс. У нас есть совместные программы развития.

Научный и технологический суверенитет — основа безопасности страны, подчеркнул Владимир Путин. Та же пандемия показала, что в самые трудные времена рассчитывать можно только на своих ученых.

"Мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки. Без всякого сомнения, это крупный научный успех. Но еще значимее то, что на этой основе мы смогли развернуть производство вакцины, организовать массовую вакцинацию", — заявил Владимир Путин.

Сегодня же объявлены имена лауреатов президентской премии для молодых ученых до 35 лет. Почти все проекты медицинские. Владимир Максименко из Саратова связал человеческий мозг с компьютером — такая нейротехнология помогает бороться с эпилепсией. Кристаллы Евгения Хайдукова помогают диагностировать меланому. Для борьбы с раком создает свой препарат и новосибирская группа ученых. Престиж науки растет. Молодых ученых становится все больше.

"Совсем недавно мы еще переживали по поводу того, что наука стареет. Ситуация меняется. Работа ваших коллег показывает, что у нас мощный кадровый потенциал для развития новых перспективных направлений науки, для продолжения лучших традиций великих научных школ, созданных еще в дореволюционное и в советское время", — отметил глава государства.

Победа в конкурсе это грант в размере 5 миллионов рублей. Раз уж разговор зашел о деньгах, победительница Анастасия Проскурина решила рассказать Владимиру Путину о зарплатах ученых. По президентскому указу получать они должны минимум в два раза больше, чем средняя зарплата по региону. Как оказалось, у Проскуриной все обстоит иначе. Глава государства поручил разобраться в этом Антону Силуанову и Валерию Фалькову. Проверкой зарплат, и не только в Новосибирске, теперь займутся сразу несколько ведомств.

Совет по науке при президенте — место, где можно обсудить все проблемы отрасли. Например, ректор Горного университета призвал вернуть финансирование исследований Антарктики отдельной от Арктики строкой в бюджете.

Передовая наука невозможна без современного образования. Пример "как надо" подает детище президента — сочинский образовательный центр "Сириус", где сосредоточились на самых передовых знаниях. Вот что рассказала руководитель учреждения Елена Шмелева:

— Мы выбрали стратегические направления развития университета "Сириус", ориентируясь не на отдельных ученых, а на наиболее актуальные, приоритетные для России на сегодня междисциплинарные научные направления.

И все же разговор с учеными вскрывает главную проблему — отсутствие некой структуры, что существует над научными спорами и подсказывает, какие именно открытия и технологии государству сейчас нужнее всего. В оружейной науке этим занимается военно-промышленная комиссия. Решено разработать подобный механизм и для гражданских разработок.

"Чтобы двигаться в будущее, нам, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом. Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия", — заявил глава государства.

В 21 веке именно владение новейшими технологиями определяет статус великой державы. Вот что заявил Владимир Путин:

"Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во всем мире стремительно растут. Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества. Потому технологический суверенитет, без всякого преувеличения, это вопрос настоящего и будущего России".

В первую очередь внимание будет уделено сферам, от которых непосредственно зависят жизни людей — медицине, продовольствию, сохранению климата.