Каким бывает дождь в других частях Солнечной системы

Осадки – гораздо более распространённое явление в Солнечной системе, чем принято считать. Очевидно, что на Земле идёт дождь и снег из воды. На Марсе идёт снег из углекислого газа, на Титане дождит метаном, а на Венере в ненастную погоду всё поливает серной кислотой. Кстати, на Нептуне вполне может идти дождь из алмазов. А вне Солнечной системы учёные находили и дождь из камней.

Тип материала, падающего с неба, почти так же разнообразен, как и сами планеты. Новое исследование, проведённое группой под руководством Кейтлин Лофтус (Kaitlyn Loftus) из Гарварда, обнаружило сходство для всех жидких материалов, составляющих дождь во всей Солнечной системе. Оказалось, что все капли на той или иной планете, вне зависимости от составляющего их вещества, будут примерно одного размера.

Учёные спрогнозировали, какими будут капли дождя на той или иной планете. Иллюстрация AGU/перевод Вести.Ru.

Дело в том, что на это есть две основные причины: маленькие капли любого дождя испаряются прямо в воздухе, а большие капли разлетаются на более мелкие.

Моделирование показало, что капли с радиусом менее одной десятой миллиметра будут испаряться, прежде чем упасть на землю. С другой стороны, более крупные капли с радиусом больше нескольких миллиметров разделятся на капли поменьше, близкие к среднему размеру, который указан в таблице.

Например, на Титане идёт дождь из метана. Исследование показало, что самая большая из этих капель метана будет примерно в два раза больше средней капли на Земле, несмотря на резко отличающиеся гравитационные и погодные условия на Титане.

Ранее мы также рассказывали о планете, где испаряется железо, а ещё о планете, состоящей одновременно из жидкой и твёрдой пород. Кроме того, астрономы обнаружили экзопланету, в атмосфере которой нет ни облачка.