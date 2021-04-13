Когда заложен нос, крайне сложно собраться с мыслями. В голове туман и путаница... Когда же воспаление околоносовых пазух (синусов) переходит в хроническую форму, активность мозга меняется.

Так, многие пациенты с хроническим риносинуситом (гайморитом) жалуются не только на усталость и головную боль, но и на трудности с концентрацией внимания и даже на депрессивные состояния. Такие симптомы указывают на странную связь этого заболевания с деятельностью мозга.

Новое исследование, в котором использовались технологии нейровизуализации (получения изображений головного мозга), подтвердило гипотезы учёных. Удивительным образом воспаление околоносовых синусов влияет на процессы познания, самонаблюдение и реакции на внешние стимулы.

За перечисленные выше процессы отвечают нейронные сети, пронизывающие наш головной мозг. Это не анатомические, а функциональные структуры: это значит, что физическое положение их частей может пересекаться, но конечные функции при этом различаются. Считается, что именно эти сети лежат в основе нашего мышления.

В ходе новой работы исследователи использовали данные проекта Human Connectome. На сайте проекта в свободном доступе опубликованы результаты высокоточного сканирования мозга более тысячи участников, а также измерения особенностей их мышления и поведения.

Из всех участников проекта учёные отобрали 22 человека с симптомами умеренного или острого риносинусита, а также подобрали подходящую по полу и возрасту контрольную группу без признаков воспаления околоносовых пазух.

Основываясь на сравнении функциональной МРТ этих людей, учёные пришли сразу к нескольким важным выводам.

Напомним, что фМРТ измеряет изменения кровотока в мозге, что позволяет говорить об активности нейронов в разных его зонах. Там, где больше прилив крови, отмечается наибольшая мозговая активность.

Оказалось, что характерные изменения в работе мозга людей с симптомами гайморита затрагивают важные нейронные сети. Во-первых, исследователи заметили ослабление связей в центральной исполнительной системе головного мозга (frontoparietal network), отвечающей за решение задач и концентрацию внимания.

Такое же нарушение учёные увидели и в системе выявления значимости (salience network), которая участвует в обработке внешних стимулов, переключении внимания и социальных взаимодействиях.

При этом у всех участников с воспалением околоносовых синусов отмечалось укрепление нейронных связей в так называемой сети "пассивного режима работы мозга", также известной как дефолт-система мозга (default mode network). Она активируется в те моменты, когда мы не думаем ни о чём конкретном, и наше сознание бесцельно "бродит по чертогам разума".

Если описать эти результаты простым языком, получается следующая картина: люди с гайморитом хуже концентрируются на конкретных задачах и медленнее реагируют на изменения обстановки, а их сознание в этот момент просто "блуждает в облаках".

При этом масштаб этих изменений в работе мозга напрямую зависел от тяжести симптомов риносинусита участников.

Любопытно, что результаты анкетирования этих людей не показали каких-либо особенностей в их мышлении и поведении. Учёные предполагают, что ни у кого из них не было хронического синусита, и их симптомы ещё не успели проявиться внешне. Несмотря на это, изменения в работе их мозга уже можно было наблюдать на фМРТ.

Нынешние результаты заставили учёных спланировать более подробное исследование. В нём примут участие люди с поставленным диагнозом "хронический риносинусит". Исследователи проведут сканирование их мозга до и после лечения болезни и определят, какие изменения произойдут в работе их нейронных сетей.

Тем временем знание о возможных психологических проблемах, связанных с воспалением околоносовых синусов, могут использовать отоларингологи в работе с пациентами. Ведь эти люди могут не только испытывать физический дискомфорт из-за болезни, но и думать, что с их мозгом творится что-то неладное. Врачи теперь смогут объяснить своим пациентам, что проблемы с мышлением могут быть побочным эффектом запущенного риносинусита.

Исследование было опубликовано в научном журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Напомним, ранее мы писали о том, что употребление кофеина уменьшает объём серого вещества в мозге, а нейроны новорождённых детей перемещаются по мозгу "в поиске" своего места.