Древняя надпись может пролить свет на историю появления алфавита

Археологи из Института археологии Австрийской академии наук обнаружили фрагмент надписи, сделанной в позднем бронзовом веке на территории современного Израиля. Эта находка может быть важным недостающим звеном в истории развития алфавита.

Дело в том, что в истории алфавита (вид письма, в котором каждый знак привязан к определённому звуку) существует довольно большой хронологический разрыв. Самые ранние доказательства существования алфавита (протосинайская письменность) найдены на Синайском полуострове и датируются XIX веком до нашей эры.

Более поздние примеры алфавитного письма, датируемые концом XIV века до нашей эры, обнаружили уже на юго-восточном побережье Средиземного моря (область, включающая современные Израиль, Сирию и Ливан). Там постепенно сформировался финикийский алфавит, от которого произошла греческая и, в дальнейшем, латинская письменность.

Довольно большой временной промежуток (порядка пятисот лет, шутка ли), отделяющий первый этап истории алфавита от последующих, вызывал много вопросов у учёных. Как именно протосинайская письменность попала из Египта в Левант и что с ней происходило в этой долгой дороге – на эти вопросы поможет ответить покрытый надписями глиняный черепок, найденный археологами в местечке Тель-Лахиш в Израиле.

Радиоуглеродный анализ остатков ячменя, найденного вместе с глиняными обломками, показал, что этот ячмень был выращен около 1450 года до нашей эры.

В то время Тель-Лахиш был важным поселением, которое даже упоминалось в древнеегипетских документах. Это был своего рода торговый узел, куда приходили товары из Египта, с Кипра и островов Эгейского моря.

Похоже, черепок, который обнаружили археологи, был частью ободка импортной кипрской чаши. На его внутренней поверхности сохранилось несколько букв надписи, сделанной тёмными чернилами.

Этот маленький фрагмент не позволяет сделать точный перевод написанного. Однако учёные смогли предположить, что одно слово на нём означает "раб", возможно, часть чьего-то имени, а другое – "нектар" или "мёд". Несмотря на отсутствие дополнительной информации, учёные уже смогли сделать несколько выводов на основе этой скромной находки.

"Само по себе существование этой надписи заставило нас переосмыслить путь развития раннего алфавита на Ближнем Востоке. Обычно появление алфавита в этих местах датируют XIV или XIII веком до нашей эры и связывают с египетскими завоеваниями в регионе. Однако этот черепок доказывает, что [алфавит] появился в этих местах раньше и независимо от этого", – объясняет ведущий автор работы Феликс Хёфлмайер (Felix Höflmayer) из Австрийской академии наук.

Однако археолог из Тель-Авивского университета Беньямин Сасс (Benjamin Sass), не принимавший участия в исследовании, считает, что возраст этой находки может быть неточным.

Археологический возраст ячменя не обязательно указывает на возраст найденного обломка посуды: урожай мог быть собран и раньше, и позднее, чем была создана чаша с надписью.

Исследовательская группа планирует провести дальнейшее исследование территории, чтобы получить больше информации об историческом периоде, в который была сделана надпись.

Многообещающая находка подробно описана в исследовании, опубликованном в издании Antiquity.

Напомним, ранее мы писали о том, что рисунки шотландских пиктов могут быть древней формой письменности, а также о том, что на территории Израиля были обнаружены одни из древнейших символов в истории.