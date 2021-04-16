Татуин реален? Найдены пять пригодных для жизни двойных солнц

Астрономы подтвердили, что у двойных звёзд могут быть обитаемые планеты, и назвали пять систем, в которых стоит поискать инопланетян.

Солнце сияет в земном небе в гордом одиночестве. Но большинство известных наблюдателям звёзд – двойные. Так называются пары светил, кружащиеся по орбите вокруг общего центра масс.

Мы точно знаем, что у двойных звёзд тоже бывают планеты. Из более чем 2600 миров, открытых прославленным телескопом "Кеплер", двенадцать могут похвастаться двойным солнцем. Правда, все эти планеты не похожи на Землю: это ледяные и газовые гиганты размером с Нептун и больше. Но, возможно, тела более скромных размеров просто пока ускользнули от внимания наблюдателей, ведь их куда сложнее обнаружить, чем гигантские экзопланеты. Тем более что о существовании там землеподобных миров говорят некоторые косвенные данные.

Идея обитаемой планеты с двойным солнцем была использована в прославленной киноэпопее "Звёздные войны", где такая пара светил сияла над Татуином.

А вот в реальной жизни система двойной звезды, да ещё и при наличии планет-гигантов – не самое подходящее место для Земли 2.0. Гравитация нескольких крупных тел будет буквально тянуть небольшую экзопланету в разные стороны. Это может заставить её упасть на одно из светил или отбросить на ледяные окраины системы, если не в межзвёздное пространство.

И даже если землеподобный мир будет иметь стабильную орбиту, она, скорее всего, получится весьма вытянутой. Из-за этого расстояние от планеты до её солнца, а вместе с ним и температура на поверхности, будет сильно меняться в течение местного года. Вполне вероятно, что такой переменчивый мир будет периодически ввергаться либо в смертельный жар, либо в не менее убийственный холод.

Из-за этого многие специалисты сомневаются, что землеподобные планеты в системах двойных звёзд могут быть обитаемы, особенно при наличии рядом с ними гигантских экзопланет.

Авторы нового исследования бросили вызов этим представлениям. Они детально проанализировали данные о девяти двойных системах, в которых есть планеты-гиганты: Kepler-16, -34, -35, -38, -64, -413, -453, -1647 и -1661. Ближайшая из них находится в 2764, а самая далёкая – в 5933 световых годах от Земли. Отметим, что Kepler-64 – даже не двойная, а четверная звезда.

Исследователи учли массу и светимость всех светил в каждой системе, гравитацию известных планет-гигантов и другие факторы.

Их вывод оптимистичен: из девяти систем только две (Kepler-16 и -1647) не могут иметь обитаемых миров.

В остальных семи системах землеподобные планеты могут существовать на стабильных орбитах. Причём в каждой точке такой орбиты температура на экзопланете будет совместима с существованием жидкой воды. Это значит, что там вполне может зародиться и развиться жизнь, возможно, даже разумная.

При этом в пяти системах, а именно Kepler-34, -35, -38, -64 и -413), пригодные для жизни орбиты могут лежать в довольно широком диапазоне расстояний от звезды. Ширина этой так называемой зоны обитаемости составляет от 0,4 до 1,5 астрономической единицы (одна а.е. равна расстоянию от Земли до Солнца). А система Kepler-38 – лучший кандидат на обитаемость из всей девятки.

А вот системах Kepler-453 и -1661 зона обитаемости очень узкая. Маловероятно, что планете повезёт в неё попасть. Но, если вспомнить о пяти потенциально пригодных для жизни системах, общий счёт не так уж и плох.

"Наше исследование подтверждает, что даже системы двойных звёзд с планетами-гигантами являются важными целями для поиска Земли 2.0, – заключает первый автор исследования Николаос Георгакаракос (Nikolaos Georgakarakos) из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби. – Берегись, Татуин, мы идём!"

Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

К слову, ранее мы рассказывали о трёх звёздах, которые лепят странную планетную систему на глазах астрономов.

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