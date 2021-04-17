В России разработаны медицинские импланты с беспроводной зарядкой

Импланты с дистанционной зарядкой представили в Санкт-Петербургском университете аэрокосмического приборостроения. Как сообщали директор центра координации научных исследований университета Алексей Рабин, речь идет о вживляемых датчиках, которые, находясь в человеческом теле, отслеживания состояния здоровья человека. Ранее подобные медицинские изделия приходилось извлекать хирургическим путем для подзарядки. Но изобретение петербургских ученых позволит упростить процедуру и отказаться от дискомфортного для пациентов способа подзарядки. Помимо этого, отказ от традиционного метода позволит снизить риски занесения инфекции.

Передача энергии осуществляется через кожу пациента, цитирует ТАСС ученого. Зарядка бесконтактна, датчики не перегреваются и не доставляют неудобства пациенту.

Чаще всего медицинские импланты фиксируют частоту пульса человека, его температуру, снимают кардиограмму, следят за состоянием желудочно-кишечного тракта и пр. Информация с датчика поступает на планшет или компьютер с помощью антенны, которая подсоединяется через usb-порт.

Рабин считает, что новые импланты помогут снизить смертность из-за обострения хронических заболеваний. По его словам, люди нередко вызывают скорую помощь уже в острой стадии, когда врачи уже не могут спасти пациента. Новые датчики позволяют следить за состоянием человека в режиме реального времени, оповещать скорую тогда, когда состояние человека лишь немного отклоняется от нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве заработал завод по производству медицинских протезов и имплантов.