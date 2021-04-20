Смыв воды в унитазе может способствовать распространению COVID-19

За год пандемии коронавируса мы, казалось бы, уже привыкли носить защитные маски в общественных местах: транспорте, кафе, музеях… Однако, заходя в относительно уединённое место, например, в туалет, многие снимают маску, полагая, что уж здесь-то они в полной безопасности. Кроме того, мало кто закрывает крышку унитаза при смыве воды.

Результаты нового исследования, скорее всего, заставят людей пересмотреть свои привычки, а заодно и представления о гигиене и профилактике самых разных инфекций.

Исследователи из Флоридского Атлантического университета измерили количество мельчайших капель жидкости, появляющихся в воздухе общественного туалета при смывании воды в унитазе. Учёные установили, что в отсутствие нормальной вентиляции и крышки на туалетном сиденье общественные уборные превращаются в рассадник инфекционных заболеваний, включая, конечно же, и COVID-19.

Всё потому, что смыв унитаза поднимает в воздух взвесь мельчайших капель – аэрозолей. Уже известно, что частицы вируса SARS-CoV-2 могут содержаться в слюне, моче и кале заражённого. К тому же в застоявшейся воде общественного туалета могут активно размножаться и другие патогены, передающиеся воздушно-капельным путём.

Поэтому учёные и решили подробнее изучить физику распространения аэрозоля, который может переносить частицы вируса в общественном туалете. Это действительно подходящее место для распространения инфекций: тесное замкнутое пространство, которое в течение дня могут посетить сотни людей.

Исследователи разработали три сценария для исследования: привычный смыв унитаза, смыв с закрытой крышкой и смыв писсуара. Количество взвешенных в воздухе капель измерял специальный счётчик частиц.

Количество аэрозоля в воздухе измерялось до и после смыва воды, и затем учёные анализировали полученную информацию. Они просчитали изменение концентрации аэрозоля в воздухе, как высоко он поднимается, как ведут себя частицы разного размера, и что меняется в этой картине, если закрыть крышку унитаза перед смывом.

В результате более чем сотни смывов унитаза в течение трёх часов концентрация аэрозоля в помещении значительно увеличилась, с каждым смывом в воздухе появлялись сотни и даже тысячи капель воды. Смыв воды как в унитазе, так и в писсуаре оставлял в воздухе капли менее трёх микрометров в диаметре. К слову, столь мелкие частицы представляют наибольшую опасность, если они переносят частицы вируса или вредных микроорганизмов. К тому же человек не в состоянии их почувствовать.

Капли поднимались на высоту до полутора метров и могли зависать в воздухе более чем на 20 секунд после смыва.

Закрытая крышка унитаза задерживала некоторое количество капель, но мельчайшие частицы всё равно проникали сквозь неё, и в итоге нельзя сказать, что крышка унитаза как-то спасает ситуацию.

Более того, учёные обратили внимание, что концентрация аэрозоля со временем только нарастает. То есть вентиляции стандартного общественного туалета недостаточно, чтобы эффективно рассеивать взвешенные в воздухе капли.

Уточним, что в общественном туалете, в котором проходил эксперимент, заранее была проведена генеральная уборка, и он был закрыт за 24 часа до начала исследования. Выходит, все капли, взвешенные в воздухе в момент измерения, точно появились во время проведения эксперимента.

Авторы необычного исследования не стремились напугать людей, но хотели бы привлечь внимание к тому, что риск заражения COVID-19 в общественных местах не ограничивается местами очевидного скопления людей.

Они также отметили, что при проектировании общественных туалетов важно уделять внимание хорошей вентиляции: она значительно помогает избавиться от "тумана" из взвешенных частиц в помещениях и на поверхностях, на которые они в итоге оседают.

Работа была опубликована в научном издании Physics of Fluids 22 марта 2021 года.

Ранее мы писали о том, что COVID-19 можно заразиться при курении, что коронавирус быстрее распространяется при низких температурах, а также о том, что уровень углекислого газа помогает предугадать риск заражения в помещении.