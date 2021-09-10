Шнобель-2021: оргазм против насморка, борода против ударов и пузо против коррупции

В ночь на 10 сентября 2021 года в США в онлайн-формате прошла 31-я церемония вручения одной из самых знаменитых и любимых многими наград в мире науки — Шнобелевской премии.

Своеобразная пародия на престижную Нобелевскую премию, Шнобелевская (Игнобелевская, или Антинобелевская) премия вручается за научные достижения, "которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься".

Церемония вручения Шнобелевской премии 2021 года, как и в прошлом году, из-за коронавирусных ограничений прошла в виде веб-трансляции.

Традиционно "Шнобеля" победителям вручают лауреаты Нобелевской премии разных лет. Этот жест призван напомнить зрителям, что, несмотря на улыбку, которую вызывают результаты этих научных изысканий, они всё же имеют серьёзную научную ценность.

Хотя порой в это, и правда, крайне трудно поверить.

Сегодня мы расскажем о десяти лауреатах, получивших Шнобелевскую премию 2021 года в девяти областях науки и одну Шнобелевскую премию мира.

Биология

"Шнобеля" по биологии в 2021 году удостоилась доцент из Лундского университета в Швеции Сюзанна Шотц (Susanne Schötz) за фонетический разбор кошачьих "разговоров". Шотц провела подробный анализ вариаций кошачьего мурлыканья, мяуканья, шипения, рычания, воя, "щебетания", "скрипения", бормотания и ряда других способов общения кошек с человеком.

Результаты этой работы на английском языке опубликованы в открытом доступе в формате PDF.

Шведская исследовательница считает, что тысячелетия сосуществования человека и домашней кошки не прошли даром, и эти загадочные животные смогли найти способ коммуницировать со своими двуногими "хозяевами".

Одно из ранних исследований Шотц, к слову, также доступное в PDF-формате, подтверждает это предположение. В ходе этой работы 30 слушателей должны были угадать по записи мяуканья кошки, просит ли она еды или ожидает приёма у ветеринара. Опытные "котоведы" среди участников исследования отметили, что контекст некоторых услышанных звуков определить совсем не трудно.

Из всего этого можно сделать вывод, что пока учёные обходили своим вниманием вопрос кошачьей лингвистики, полосатые хищники не теряли времени зря и "разработали" довольно эффективный способ сообщать человеку о своих желаниях и намерениях.

Экология

Шнобелевскую премию по экологии получили учёные из Испании и Ирана за генетический анализ бактерий, живущих в кусках пожёванной жвачки, прилипшей к тротуарам в разных странах мира.

Это "противное" исследование было опубликовано в октябре 2020 года в издании Scientific Reports. Учёные выяснили, что всего за несколько недель бактерии из ротовой полости могут эволюционировать, приспособившись к проживанию во "внешней" окружающей среде.

Исследователи также изучили, насколько хорошо разлагаются в окружающей среде разные вещества из состава жвачки.

Это открытие может быть полезно для криминалистики, контроля инфекционных заболеваний и поиска способов очистки окружающей среды — биоремедиации.

Таким образом шуточная на первый взгляд премия привлекает внимание к действительно серьёзной проблеме — загрязнению окружающей среды неразлагаемыми отходами, к тому же потенциально заражёнными очень живучими бактериальными штаммами.

Лауреаты премии по экологии напоминают о необходимости правильно утилизировать разжёванную жвачку. Фото Ricky Han/Unsplash.

Химия

Международной группе учёных присудили Шнобелевскую премию по химии за исследование состава воздуха в заполненных людьми кинотеатрах.

Исследователи измеряли уровень летучих органических веществ, выделяемых людьми при просмотре фильмов с разным возрастным рейтингом.

Дело в том, что концентрация определённых веществ, которые испаряются с поверхности кожи, изменяется в зависимости от эмоционального состояния человека.

То есть просмотр сцен, содержащих насилие, действия сексуального характера, антисоциальное поведение, употребление запрещённых веществ и нецензурную брань может наполнить воздух в кинотеатре характерными химическими "нотками".

Результаты этой работы были опубликованы в 2018 году в издании PLOS ONE.

Исследователи преследовали по меньшей мере одну научную цель: создать метод классификации фильмов, основанный на измеряемой эмоциональной реакции зрителей. По всей видимости, авторов работы совсем не устраивает существующая классификация, основанная на оценке содержания кинолент.

К слову, учёные также выяснили, что по меньшей мере одно летучее соединение — изопрен — оказалось хорошим индикатором для определения фильмов подходящих аудитории от нуля, шести и двенадцати лет.

Рейтинг фильма можно предсказать по тому, какие вещества выделяют в воздух зрители при просмотре кино. Фото Krists Luhaers/Unsplash.

Экономика

Остроумное исследование связи ожирения политиков и уровня коррупции в стране провёл лауреат Шнобелевской премии 2021 года по экономике Павло Блаватский (Pavlo Blavatskyy) из Бизнес-школы Монпелье во Франции.

Учёный собрал 299 изображений лиц министров из 15 постсоветских стран. На основе этих фотографий с помощью компьютерного алгоритма исследователь составил приблизительный индекс массы тела каждого политика.

Как бы издевательски это ни звучало, средние значения этого показателя действительно неплохо отражали уровень коррупции в стране.

Автор работы предлагает оценивать честность должностных лиц по округлости их щёк в тех случаях, когда более точной информации о коррупции в регионе нет в доступе. К примеру, этот метод может работать на местном уровне управления.

Исследование было опубликовано в издании Economic of Transition and Institutional Change в 2020 году.

Выясняется, что по внешнему виду политика можно определить, как он распоряжается с бюджетными средствами. Фото Marco Oriolesi/Unsplash.

Медицина

Ответ на вопрос, может ли хороший секс помочь при заложенности носа, взволновал лауреатов Шнобелевской премии по медицине этого года.

Не будем тянуть время: ответ оказался положительным.

Исследователи дотошно изучили носовое дыхание людей до полового акта, сразу после него, через 30 минут, один час и три часа после его успешного завершения.

Параллельно учёные проводили аналогичные измерения эффекта сосудосуживающих спреев для носа.

В результате оказалось, что половой акт, завершившийся оргазмом, помогал облегчить носовое дыхание так же хорошо, как спрей для носа в течение целого часа после проведения "терапии".

Учёные отмечают, что "раскладывало" нос после секса только у тех участников, которые жаловались на заложенность носа накануне.

Исследование любопытной связи носа и гениталий было опубликовано в январе 2021 года в издании Ear, Nose & Throat Journal.

От заложенности носа найдено ещё одно "народное средство". Фото Brittany Colette/Unsplash.

Премия мира

Совсем не ожидали получить Шнобелевскую премию мира авторы исследования эволюционной функции оволосения на лице человека. Однако они всё равно были рады такой оценке их научных достижений.

За этим исследованием стояла следующая логика: волосы на лице (в частности, борода и усы) являются самым заметным вторичным половым признаком мужчин. В связи с этим возможно, что борода также играет некую неявную роль в половом отборе.

Какое же явление в обществе можно выделить, как результат типично мужского соревновательного поведения? Конечно же, межличностное насилие.

Авторы работы предположили, что волосы на лице мужчин выполняют роль подушки безопасности при ударах. Так львиная грива защищает животное от ран на шее во время схваток с другими самцами.

Эта гипотеза также хорошо согласуется с наблюдением, что из всех лицевых костей чаще всего в драках ломается именно нижняя челюсть. Как известно, борода у мужчин растёт именно на ней.

В ходе эксперимента, к счастью, ни один бородач не пострадал. Силу и степень поглощения энергии ударов учёные измеряли на неодушевлённых предметах.

Имитацией человеческой кости послужил эпоксидный композит, а функцию бороды выполняли овечьи шкуры.

"Бритые подбородки" также прошли проверку на прочность: для этого композитный материал прикрывали бритой овчиной.

В итоге исследователи рассчитали, что "бородатые челюсти" выдерживали на 16% большую силу удара, чем "гладко выбритые". Также "борода" поглощала на целых 37% больше энергии удара, чем безволосая кожа.

Таким образом этот эксперимент поддерживает гипотезу авторов признанной работы. К слову, она была опубликована в 2020 году в научном журнале Integrative Organismal Biology.

Густая растительность на лице может пригодиться в бою. Фото Gioele Fazzeri/Unsplash.

Физика и кинетика

Шнобелевскую премию по физике получили учёные, которые экспериментальным образом выяснили, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом постоянно.

Ту же самую тему развивают лауреаты Шнобелевской премии по кинетике, которые выяснили, почему пешеходы всё же порой сталкиваются.

Обе исследовательских группы рассматривали толпу пешеходов как сложную самоорганизующуюся структуру, алгоритмы движения которой довольно трудно, хотя и возможно, воспроизвести с помощью математической модели.

Авторы первой работы делают вывод, что каждый участник движения постоянно адаптирует траекторию своего движения, поддерживая комфортное расстояние до других участников, чтобы избежать столкновения.

Дополняя этот вывод, авторы второго исследования сообщают, что пешеходы, которых что-то отвлекает от постоянной "поправки курса" во время движения, чаще совершают ошибки и устраивают "беспорядок на дороге".

Энтомология

Шнобеля по энтомологии удостоились учёные из США, разработавшие новый метод уничтожения тараканов на подводных лодках.

Эта работа ждала своего звёздного часа с момента её публикации в далёком 1971 году в издании Journal of Economic Entomology.

Проблема вот в чём: внутренние отсеки подводной лодки довольно сложно качественно проветрить, а потому распылять в них ядовитые аэрозоли нужно крайне осторожно.

Авторы этой работы рассчитали необходимую концентрацию дихлофоса и пестицида под названием пропоксур на квадратный метр подлодки. Как ни посмотри, исследование крайне полезное.

Транспорт

Шнобелевскую премию в номинации "Транспорт" присудили исследователям, выяснившим, что носорогов безопасно перевозить на самолётах вверх ногами.

Чёрные носороги (вид Diceros bicornis) — малочисленный вид африканских носорогов. Их популяция остаётся стабильной лишь на территории охраняемых заповедников в нескольких странах на юге и востоке Африки.

В связи с этим работники национальных парков нередко сталкиваются с необходимостью перевозки массивных представителей этого редкого вида по воздуху.

Для этого животное обычно обездвиживают с помощью наркоза или транквилизаторов и либо подвешивают в кабине самолёта за ноги, либо перевозят на боку.

Авторы исследования предположили, что перелёт вверх ногами в бессознательном состоянии вредит здоровью животного (кровь, приливающая к мозгу, может повредить сосуды). По крайней мере, такой способ транспортировки вредит носорогам сильнее, чем перевозка животного на боку.

Однако результаты экспериментов показали, что оба способа перевозки воздействуют на здоровье животного примерно одинаково. Лучше чёрным носорогам от этого открытия не становится, но хотя бы исследователи теперь точно знают, каково им на самом деле.