Российский телескоп обнаружил на Марсе гигантский ледник

Российский нейтронный телескоп миссии ExoMars-2016 нашел воду на Марсе. Ледник обнаружили на дне каньона Долина Маринера вблизи марсианского экватора.

Площадь покрытой ледником поверхности составляет около 41 000 кв. км. Это в два раза больше площади Ладожского озера, сообщили в Институте космических исследований РАН.

"Существование ледника вблизи марсианского экватора требует особых условий освещенности, давления и температуры. Такие условия могут иметь место только на дне глубоких ущелий. Ледник мог образоваться вместе с самим каньоном еще 2 млрд лет тому назад и состоять из древней замерзшей воды молодого Марса", – сообщили в Институте.

Изучение ледника на дне Долины Маринера может частью будущих марсианских исследований. Ученые надеются найти в мерзлой воде минеральные соли и сложные химические соединения, это приоткроет тайну зарождения примитивной жизни на Марсе.

Ранее ученые нашли под поверхностью Марса древние потоки лавы и выяснили, что марсианский ландшафт был сформирован крупными древними наводнениями.