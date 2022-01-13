Младенцы получают иммунитет к ковиду с молоком привитых матерей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, какую имунную защиту получают дети, родившиеся от матерей, получивших вакцину от коронавируса. Выступая на Гайдаровском форуме, Мурашко напомнил о результатах исследований, которые доказали передачу ребенку иммунитета от матери через грудное вскармливание.

Распространение штамма "омикрон", который более опасен для маленьких детей возрастом до 4 лет, чем предыдущие штаммы, вновь делает вопрос вакцинации будущих матерей остро актуальным.