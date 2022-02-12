Ученые открыли жизнь на другой планете

Ученые из Университетского колледжа Лондона открыли жизнь на другой планете. Об этом рассказал профессор Джей Фарихи.

В результате исследования ученые обнаружили небесное тело, которое находилось в зоне обитаемости. Специалисты пришли к выводу, что природные условия на нем позволяют обеспечить существование воды в жидком виде.

Планета найдена около "белого карлика". Она находится на расстоянии в 117 световых лет от Земли. Результаты исследования опубликованы в бюллетене британского Королевского астрономического общества.

Стоит отметить, что у британских ученых пока нет прямых доказательств существования небесного тела.

По словам Джея Фарихи, им впервые удалось увидеть нечто подобное в зоне обитаемости "белого карлика". Так называют звезды, которые использовали свое ядерное топливо и потеряли внешние слои.