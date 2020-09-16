Дело Навального: Вопросы России к ЕС попали в точку

Письмо от представительства РФ при ЕС о многочисленных несоответствиях по делу Навального, направленное депутатам Европарламента, адресатами получено. "Это видно, на заданные вопросы некоторые из них реагируют и довольно болезненно. Значит, мы попали в точку", – заявил постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что формального ответа на обращение в постпредстве не ожидают, но надеются, что смогут повлиять на резолюцию, за которую будут голосовать на заседании Парламента завтра, 17 сентября.

По словам посла, обращение готовилось именно к этой пленарной сессии. "Дискуссия началась накануне, 15 сентября, на заседании Европарламента в Брюсселе. И она завершится принятием очередной резолюции по России, включая дело Навального", – уточнил г-н Чижов.

При этом он подчеркнул, что реально оценивает возможность российской стороны повлиять на настроение более чем 700 евродепутатов. "Мы рассчитываем на то, что они зададутся вполне логичными вопросами", – пояснил в эфире программы "60 минут" дипломат.

Комментируя обострение отношений с Западом в связи с привлечением дела Навального, посол отметил, что на работе его ведомства это никак не отразилось, все встречи и переговоры проходят в запланированном режиме.

Также г-н Чижов сообщил, что глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель неоднократно подтверждал свое намерение посетить Москву, однако без указания конкретных дат. "Надеемся, что нынешняя ситуация вокруг дела Навального не помешает ему определиться со сроками", – сказал он.

Посол обратил внимание, что взаимоотношения России с европейскими институтами основаны на определенном наборе интересов, которые есть у обеих сторон.

"Европарламент – орган исключительный, он никем не может быть распущен и несет ответственность перед избирателями не чаще, чем раз в пять лет. Это объясняет широко распространенную в Парламенте тенденцию предаваться бурным кампаниям, в том числе антироссийским", – заключил г-н Чижов, выразив надежду, что обращение к Европарламенту положительно повлияет на результаты очередной кампании против России.

Постоянное представительство России при ЕС прокомментировало ситуацию с Алексеем Навальным и задало депутатам Европарламента девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом.

На Западе считают, что к отравлению Навального причастны российские власти, и в этой связи готовят санкции. Москва при этом неоднократно заявляла, что ей не предоставили никаких доказательств того, что оппозиционер был именно отравлен.