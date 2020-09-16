Новый фильм Андрея Кончаловского выйдет в прокат 12 ноября

Историческая драма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выйдет в широкий прокат 12 ноября. Генеральным продюсером картины знаменитого режиссера выступил филантроп и основатель благотворительного фонда "Искусство, культура и спорт" Алишер Усманов.

В центре сюжета – забастовка на большом заводе в Новочеркасске. Рабочие требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к ним присоединяются сотрудники других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию... Главную героиню фильма – работницу парткома Людмилу – сыграла супруга режиссера актриса Юлия Высоцкая. В картине снялись Владислав Комаров, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Юлия Бурова.

Драма "Дорогие товарищи!" была удостоена специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, который проходил со 2 по 12 сентября на острове Лидо. "Спасибо моим коллегам и жене, прекрасной актрисе, она – мое вдохновение", – сказал Андрей Кончаловский на церемонии закрытия международного кинофорума.

18 сентября историческая картина "Дорогие товарищи!" станет фильмом закрытия XXXI ежегодного кинофестиваля "Кинотавр".

Премьера драмы Андрея Кончаловского в кинотеатрах состоится при поддержке телеканала "Россия 1".