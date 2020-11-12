12 ноября 2020 16:24

"Роскошный подарок" – эксперты атомной промышленности о фильме "Бомба"

Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"
Кадр из сериала "Бомба"

Подготовка к съемкам многосерийной драмы "Бомба" телеканала "Россия 1" заняла больше года и проводилась при непосредственном участии госкорпорации "Росатом" (в этом году отечественная атомная промышленность отмечает свое 75-летие). Тема фильма – создание с нуля масштабной атомной программы СССР и первого ядерного оружия – потребовала от съемочной группы изучения немалого количества специальной литературы и архивных материалов. Во время работы были проведены консультации со специалистами и встречи с очевидцами тех событий. В фильм вошли воспоминания реальных участников атомного проекта. Некоторые из них рассказали о своих впечатлениях от увиденного и о том, какие эмоции они переживали, когда смотрели на свою жизнь глазами других людей. Подробнее – в нашем материале.

Для обычных зрителей, далеких от сложных научных вопросов, на экране – некие ученые-физики, которые участвуют в реализации нового государственного проекта, дружат, влюбляются в одну и ту же женщину. А для ветеранов атомной промышленности "Бомба" – объективный и достоверный рассказ о событиях прошлого, свидетелями и непосредственными участниками которого они были, и важнейшая страница в истории отечественной науки и их жизни.

Ентяков Борис Николаевич, ветеран Производственного объедения "Маяк", один из авторов книги "Атомное сердце России", специально заранее не смотрел ни одной серии, чтобы позже увидеть фильм на экране, и не пожалел о принятом решении. "Можно было только мечтать о том, чтобы получить такой роскошный подарок к 75-летию города Озерск. Когда я только консультировал создателей фильма, то категорически просил их не включать в титры мою фамилию. Сегодня очень об этом сожалею. То, что я увидел, доставило мне необычайное удовольствие. На мой взгляд, история создания первой атомной бомбы впервые была так правдоподобно реализована. От лица всех наших ветеранов я хочу выразить благодарность тем, кто взялся за эту сложную работу. Вы справились с ней блестяще! И это не пустые слова. Мне звонят жены тех, кто много лет проработал на нашем предприятии в режиме повышенной секретности, и говорят, что вот теперь они стали хоть немного понимать, чем же на самом деле занимались их мужья. И знай они это раньше, то жили бы по-другому".

Главный специалист департамента коммуникаций и международных связей Российского Федерального ядерного центра и первый директор музея ядерного оружия в городе Сарове Лукьянов Виктор Иванович не только внимательно следит за событиями фильма, но даже уже написал заметку для местных СМИ о том, почему стоит смотреть "Бомбу": "Сериал мне очень нравится. Сразу видно, что была проделана огромная работа, все сделано не только качественно и на совесть, но и с большим уважением к тем людям, которые этим вопросом занимались и продолжают заниматься".

Еще в советское время эксперты и консультанты сериала сотрудничали с физиками, которые стояли у истоков ядерной программы – Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном. Реальные исторические личности показаны в сериале глазами сценариста Максима Белозора и режиссера Игоря Копылова, но сходство актеров и созданных ими экранных образов отметили все. Михаил Хмуров (Игорь Курчатов), Андрей Смелов (Юлий Харитон), Владимир Богданов (Борис Ванников) могут больше не волноваться, удалось ли им добиться реального сходства с легендарными учеными – их работа оценена по достоинству.

Волошин Николай Павлович помощник директора Федерального ядерного центра, НИИ технической физики посмотрел сериал заранее, слишком велико было любопытство. "Никаких отклонений от правды здесь нет и все соответствует исторической действительности. Это важно! Блестяще сыграли реальных личностей – Курчатова, Харитона, Берию. Я много лет работал с Юлием Борисовичем Харитоном. И он таким и был – обязательный, интеллигентный человек, вдумчивый, спокойный, а какая широта взглядов! Игорь Васильевич Курчатов часто к нам приезжал. Берию лично не застал, он занятой шибко был, но на экране он выглядит очень точно, на мой взгляд. Немногословный, буквально двумя-тремя фразами очерчивает сразу обстановку, ставит точку на нужном месте".

"За каждым персонажем в сериале так или иначе стоит конкретная историческая личность. Очень интересно понять, кто же есть кто. Лично я помимо исторических личностей, с которыми мне довелось работать, увидел в ряде персонажей некоторых реальных людей. И мне понравилось, как по-доброму представлены все эти люди. И этот взгляд помогает понять всю самоотверженность и самоотдачу людей, которые тогда работали. Особо отмечу роль Юлия Харитона в исполнении Андрея Смелова. Мы были знакомы почти 40 лет. Он выглядит точно таким, каким был в жизни – интеллигентный, спокойный, с ним было невероятно комфортно общаться, но как уверенно и твердо он выполнял поставленные задачи", – добавил Виктор Иванович Лукьянов.

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