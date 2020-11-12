"Роскошный подарок" – эксперты атомной промышленности о фильме "Бомба"

Подготовка к съемкам многосерийной драмы "Бомба" телеканала "Россия 1" заняла больше года и проводилась при непосредственном участии госкорпорации "Росатом" (в этом году отечественная атомная промышленность отмечает свое 75-летие). Тема фильма – создание с нуля масштабной атомной программы СССР и первого ядерного оружия – потребовала от съемочной группы изучения немалого количества специальной литературы и архивных материалов. Во время работы были проведены консультации со специалистами и встречи с очевидцами тех событий. В фильм вошли воспоминания реальных участников атомного проекта. Некоторые из них рассказали о своих впечатлениях от увиденного и о том, какие эмоции они переживали, когда смотрели на свою жизнь глазами других людей. Подробнее – в нашем материале.

Для обычных зрителей, далеких от сложных научных вопросов, на экране – некие ученые-физики, которые участвуют в реализации нового государственного проекта, дружат, влюбляются в одну и ту же женщину. А для ветеранов атомной промышленности "Бомба" – объективный и достоверный рассказ о событиях прошлого, свидетелями и непосредственными участниками которого они были, и важнейшая страница в истории отечественной науки и их жизни.

Ентяков Борис Николаевич, ветеран Производственного объедения "Маяк", один из авторов книги "Атомное сердце России", специально заранее не смотрел ни одной серии, чтобы позже увидеть фильм на экране, и не пожалел о принятом решении. "Можно было только мечтать о том, чтобы получить такой роскошный подарок к 75-летию города Озерск. Когда я только консультировал создателей фильма, то категорически просил их не включать в титры мою фамилию. Сегодня очень об этом сожалею. То, что я увидел, доставило мне необычайное удовольствие. На мой взгляд, история создания первой атомной бомбы впервые была так правдоподобно реализована. От лица всех наших ветеранов я хочу выразить благодарность тем, кто взялся за эту сложную работу. Вы справились с ней блестяще! И это не пустые слова. Мне звонят жены тех, кто много лет проработал на нашем предприятии в режиме повышенной секретности, и говорят, что вот теперь они стали хоть немного понимать, чем же на самом деле занимались их мужья. И знай они это раньше, то жили бы по-другому".

Главный специалист департамента коммуникаций и международных связей Российского Федерального ядерного центра и первый директор музея ядерного оружия в городе Сарове Лукьянов Виктор Иванович не только внимательно следит за событиями фильма, но даже уже написал заметку для местных СМИ о том, почему стоит смотреть "Бомбу": "Сериал мне очень нравится. Сразу видно, что была проделана огромная работа, все сделано не только качественно и на совесть, но и с большим уважением к тем людям, которые этим вопросом занимались и продолжают заниматься".

Еще в советское время эксперты и консультанты сериала сотрудничали с физиками, которые стояли у истоков ядерной программы – Игорем Курчатовым, Юлием Харитоном. Реальные исторические личности показаны в сериале глазами сценариста Максима Белозора и режиссера Игоря Копылова, но сходство актеров и созданных ими экранных образов отметили все. Михаил Хмуров (Игорь Курчатов), Андрей Смелов (Юлий Харитон), Владимир Богданов (Борис Ванников) могут больше не волноваться, удалось ли им добиться реального сходства с легендарными учеными – их работа оценена по достоинству.

Волошин Николай Павлович – помощник директора Федерального ядерного центра, НИИ технической физики посмотрел сериал заранее, слишком велико было любопытство. "Никаких отклонений от правды здесь нет и все соответствует исторической действительности. Это важно! Блестяще сыграли реальных личностей – Курчатова, Харитона, Берию. Я много лет работал с Юлием Борисовичем Харитоном. И он таким и был – обязательный, интеллигентный человек, вдумчивый, спокойный, а какая широта взглядов! Игорь Васильевич Курчатов часто к нам приезжал. Берию лично не застал, он занятой шибко был, но на экране он выглядит очень точно, на мой взгляд. Немногословный, буквально двумя-тремя фразами очерчивает сразу обстановку, ставит точку на нужном месте".

"За каждым персонажем в сериале так или иначе стоит конкретная историческая личность. Очень интересно понять, кто же есть кто. Лично я помимо исторических личностей, с которыми мне довелось работать, увидел в ряде персонажей некоторых реальных людей. И мне понравилось, как по-доброму представлены все эти люди. И этот взгляд помогает понять всю самоотверженность и самоотдачу людей, которые тогда работали. Особо отмечу роль Юлия Харитона в исполнении Андрея Смелова. Мы были знакомы почти 40 лет. Он выглядит точно таким, каким был в жизни – интеллигентный, спокойный, с ним было невероятно комфортно общаться, но как уверенно и твердо он выполнял поставленные задачи", – добавил Виктор Иванович Лукьянов.