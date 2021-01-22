Дочь и внучка Валентины Талызиной объяснили свои фамилии

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина свой 86-й день рождения отметила в "Прямом эфире" на телеканале "Россия 1". Основной интригой вечера был вопрос, придут или нет дочка и внучка актрисы, которые в профессии пошли по ее стопам, поздравить маму и бабушку.

Актриса не скрывает, что с родными у нее сложные отношения: "Я у дочки и внучки – не авторитет". Один за другим друзья и коллеги Талызиной признавались ей в любви и говорили много теплых слов, а родственницы все не появлялись. Интрига крепла.

Первой – в середине программы – в студии появилась самая младшая из династии, Анастасия Талызина, и сразу сняла напряжение. Она принесла поднос с пирогами (с мясом, с капустой и с брусникой), которые, по ее словам, они с мамой пекли специально для именинницы всю ночь.

"Я очень люблю свою фамилию, горжусь ей и мне важно нести ее дальше", – заявила юная актриса. Любимой картиной, где снималась бабушка, Настя назвала фильм "Непрофессионалы" Сергея Бодрова: "Я пересматривала его несколько раз и просто не узнавала там Валю. Это была не она – не тот человек, которого я вижу почти каждый день дома. Она перевоплощается там с таким мастерством!".

Анастасия рассказала, что Валей называет бабушку с детства: та часто разыгрывала с ней разные сценки по ролям и однажды сама сказала: "Ну, какая я тебе "бабушка"? Я – Валя. Так и повелось". Девушка признается, что не все ее ровесники хорошо знают фильмы "Вали", но "Гостью из будущего" смотрели, наверное, все.

Дочь народной артистки, Ксения Хаирова, ранее жаловалась Андрею Малахову на некоторый деспотизм матери, из-за которого им трудно ладить. Валентине Илларионовне не нравился ни один из ее четырех мужей – в тот момент, когда дочь была замужем. Но как только они расставались и на горизонте появлялся новый супруг, Талызина начинала нахваливать предыдущего, в штыки принимая очередного зятя.

Фамилию с Талызиной на Хаирову она поменяла в 35 лет потому, что не хотела быть в маминой тени, в тени ее заслуг, потому что все время надо было доказывать, что твои собственные успехи – не случайны. Валентина Илларионовна заявила ведущему, что ей это не обидно. Тем более, что нынешнюю фамилию дочери она считает незвучной.

В этот момент Ксения и появилась в студии. Поздравив мать, она удивилась, почему речь идет о том, что они должны "помириться", подразумевая, что никто и не ссорился. Однако тут же отметила, что на Настю мать смотрела добрее, чем вызвала перепалку, давшую наглядное представление о семейных отношениях. Валентина Илларионовна напомнила дочери, что внучка носит ее фамилию, а она – нет.