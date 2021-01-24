По итогам первого конкурсного дня проекта "Танцы со звездами" лидируют Сергей Лазарев и Екатерина Осипова

Второй тур и первый соревновательный день проекта "Танцы со звездами" был посвящен кинематографу. Триллеры и мюзиклы, комедии и фильмы ужасов, вестерны и мелодрамы – все эти жанры участники шоу представили на паркете. Одиннадцать пар на языке танца показали целую ретроспективу кино.

Сергей Лазарев и Екатерина Осипова. Танго – 30 баллов

Соревнование открыла пара, выступления которой с нетерпением ждали еще в прошлый раз. Но тогда объективные обстоятельства помешали принять участие в шоу. Зато сегодня для них большой день – на танцпол они вышли первыми и, получив первые оценки жюри, срезу же выбились в лидеры. Любовь и честолюбие, страсть и преодоление ожидания общества, сомнение и уверенность, красное и черное – в танцевальном дебюте Сергея Лазарева и Екатерины Осиповой.

"Сережа, то, что ты сейчас показал, было очень круто. В очередной раз убеждаюсь, что ты настоящий отличник и профессионал", – так отозвалась на роковое танго в исполнении пары Дарья Златопольская.

Антон Шагин и Ульяна Максимкина. Ча-ча-ча – 24 балла

Пара, подарившая в прошлом туре нежный фокстрот под песню Александра Иванова, вышла на танцпол второй. Настроение их номера в этот раз было далеко от лирического. Зрителей ожидал самый настоящий танцевальный киноужас в стиле ча-ча-ча под знаменитый трек "I will survive". Хореограф Гарик Рудник отметил некоторые ошибки в номере пары, но подчеркнул, что в целом ему очень понравился танец.

Катерина Шпица и Михаил Щепкин. Контемпорари – 27 баллов

У великолепной актрисы театра и кино Катерины Шпицы нет высшего актерского образования. Но в шоу "Танцы со звездами" она танцует с Михаилом Щепкиным. Так что можно считать, что здесь Катерина проходит обучение в "Щепкинском училище". Под любимую миллионами песню из к/ф "Ирония судьбы" пара показала свою работу в стиле современного танца контемпорари. Николай Цискаридзе особо отметил увлеченность и заинтересованность Кати, пытавшейся в танце прожить историю фильма.

Янина Студилина и Денис Тагинцев. Американ смус – 27 баллов

Следующих участников отличает и стиль, и хороший вкус. В этом была возможность убедиться в первый день проекта. В новом танце ребята не изменили этим принципам. Секретные агенты из к/ф "Джеймс Бонд" представили на паркете захватывающий американ смус. Очень сложная верхняя поддержка паре не удалась, но после завершения номера они ее повторили в отличном качестве. "Янина – ты просто герой. Я бы не осмелилась на такое", – сказала Дарья Златопольская.

Александр ST Степанов и Евгения Толстая. Фокстрот – 28 баллов

При первом знакомстве пара ST и Евгения Толстая удивили своим взрывным сочетанием движений хип-хопа и традиционных бальных элементов. Теперь же они выбрали совершенно иной жанр – пленительная кинодрама в стиле фокстрот. Выступление у жюри вызвало массу бурных эмоций. "Это было нечто! Мы все свистели", – воскликнула Дарья Златопольская. Николай Цискаридзе отметил невероятное чувство юмора Александра.

Евгений Морозов и Инна Свечникова. Рок-н-ролл – 25 баллов

В прошлом туре судьи похвалили Евгения Морозова за стильные поддержки и качественное их исполнение. Но в рок-н-рольной истории на песню "Baby one more time", похоже, самому актеру необходима была поддержка, только моральная. Егор Дружинин отметил, что Евгению очень идет этот стиль. "Это круто! Очень легкий низ, но верх подзажат, его надо расслабить", – высказал пожелание Гарик Рудник.

Дмитрий Лысенков и Ольга Николаева. Танго – 29 баллов

Эта пара витала в облаках в первый день шоу "Танцы со звездами". Однако настало время спуститься на грешную землю, где нужно уметь отражать удары. Танцпол временно превратился в боксерский ринг, а танец Дмитрия и Ольги перенес зрителей в атмосферу знаменитого блокбастера "Rocky". В оценках члены жюри были почти единодушны. Николай Цискаридзе подчеркнул необыкновенную органичность партнера. Гарик Рудник похвалил постановщиков номера.

Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова. Модерн – 25 баллов

Свою версию замечательного кинофильма "Ностальгия" показали Игорь Миркурбанов и Дарья Шелыганова. Никого не оставил равнодушным их танец под проникновенный романс Николая Носкова. "Не бойтесь экспериментировать", – совет, который получили конкурсанты от членов жюри во время обсуждения номера.

Дмитрий Дюжев и Мария Смольникова. Пасодобль – 25 баллов

Во время премьеры костюм Дмитрия Дюжева, похоже, попал в Книгу рекордов, как самый длинный фрак в истории "Танцев со звездами". В этом туре они вместе с партнершей Марией Смольниковой сменили и жанр, и костюмы, и имидж. Пасодобль в стиле вестерна в исполнении пары оказался очень мужественным и стремительным. Ведущий Андрей Малахов обратил внимание, как искусно Дмитрий управляется с плащом. А Николай Цискаридзе предложил актеру давать уроки нынешним тореадорам в главных театрах страны.

DAVA и Дарья Палей. Фьюжн – 29 баллов

Неделю назад после выступления этой пары весь танцпол был усыпан деньгами. На этот раз танцпол растопила новая серия легендарной семейки Адамс, где всегда кипят нешуточные страсти. Несмотря на то что на последней репетиции DAVA получил серьезную травму плеча, он принял мужественное решение выйти на паркет. К сожалению, паре пришлось убрать все поддержки из своего номера. Вся страна переживала за пару. Но танец удался! "Танцевали великолепно", – подчеркнул Егор Дружинин.

Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили. Румба – 29 баллов

Завершила танцевальный марафон этого выпуска пара, которая блистательно открыла 12 сезон проекта. В прошлый раз Екатерина Гусева сумела зажечь бенгальский огонь в душе сурового Евгения Папунаишвили. А эпизод "Барабаны любви" покорил не только сердце жюри, но и телезрителей. Теперь же пара представила свою версию фильма "Телохранитель". Совершенно необычное сочетание сюжета и музыки Аллы Пугачевой (песня "Женщина, которая поет") отметили все члены жюри.

Каждый танец жюри оценивало по 10-бальной шкале. Ни одна пара в этом выпуске не получила максимальных оценок. Вот предварительные итоги первого конкурсного дня.

Но сегодня в игру вступают телезрители, у которых есть возможность проголосовать за любимых участников и помочь им подняться выше в турнирной таблице. Окончательный результат этого тура станет известен через неделю, когда определится сумма голосов жюри и зрителей. Пары, оказавшиеся в конце турнирной таблицы, покинут проект.

Голосуйте за своих фаворитов! Разучивайте вместе с ними танцы. Принимайте участие во флешмобе #РоссияТанцуетДома! И смотрите новый выпуск "Танцев со звездами" на телеканале "Россия 1" в следующее воскресенье, в 17.30.