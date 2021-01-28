28 января 2021 16:01

Какие комедии любят россияне и как они их смотрят: результаты опроса

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Стали известны результаты исследования, которое Институт Современных Медиа (MOMRI) провел для киноканала "Комедия". Как оказалось, россияне предпочитают смотреть комедийные фильмы в одиночестве, а среди тех, кому нравятся такие ленты, больше мужчин, нежели женщин. Что касается самой любимой советской комедии, то жители нашей страны чаще всего называли легендарные кинохиты Леонида Гайдая.

В декабре прошлого года было опрошено 1600 человек. В опросе приняли участие россияне старше 18 лет. Согласно результатам исследования, 58% респондентов смотрят комедии. 8% населения делают это каждый или почти каждый день, а 17% — один или два раза в неделю. Кстати, лояльных зрителей комедийных фильмов на телевидении больше среди мужчин. Каждый день их смотрят 11%, по сравнению с 6% женщин.

34% опрошенных считают, что комедии лучше всего смотреть наедине с самим собой. 29% предпочитают смотреть такие фильмы в семейном кругу, 28% – с второй половиной/мужем или женой. И всего 8% респондентов любят провести время с друзьями за просмотром комедии.

Интересно, что меньше всего любителей жанра оказалось в Москве. 51% опрошенных жителей столицы вовсе не смотрят такие ленты. Согласно результатам исследования, самые горячие поклонники комедий живут в Дальневосточном федеральном округе: 29% людей смотрят их каждый день и 2-3 раза в неделю.

Первое и второе место в топе любимых советских комедий россияне отдали шедеврам Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Бриллиантовая рука". Кроме того, в список вошли "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Любовь и голуби", "Полосатый рейс", "Иван Васильевич меняет профессию", "Девчата", "Джентльмены удачи" и другие известные ленты.

К любимым зарубежным комедиям участники исследования отнесли вечную рождественскую классику "Один дома", французский фильм с Омаром Си "1+1" а также ленты с Джимом Кэрри "Маска" и "Эйс Вентура". Что касается предпочтений россиян среди современных комедийных отечественных картин, то на третьем месте расположился "Холоп" Клима Шипенко, ставший самым кассовым российским фильмом в 2020 году.

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