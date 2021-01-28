Какие комедии любят россияне и как они их смотрят: результаты опроса

Стали известны результаты исследования, которое Институт Современных Медиа (MOMRI) провел для киноканала "Комедия". Как оказалось, россияне предпочитают смотреть комедийные фильмы в одиночестве, а среди тех, кому нравятся такие ленты, больше мужчин, нежели женщин. Что касается самой любимой советской комедии, то жители нашей страны чаще всего называли легендарные кинохиты Леонида Гайдая.

В декабре прошлого года было опрошено 1600 человек. В опросе приняли участие россияне старше 18 лет. Согласно результатам исследования, 58% респондентов смотрят комедии. 8% населения делают это каждый или почти каждый день, а 17% — один или два раза в неделю. Кстати, лояльных зрителей комедийных фильмов на телевидении больше среди мужчин. Каждый день их смотрят 11%, по сравнению с 6% женщин.

34% опрошенных считают, что комедии лучше всего смотреть наедине с самим собой. 29% предпочитают смотреть такие фильмы в семейном кругу, 28% – с второй половиной/мужем или женой. И всего 8% респондентов любят провести время с друзьями за просмотром комедии.

Интересно, что меньше всего любителей жанра оказалось в Москве. 51% опрошенных жителей столицы вовсе не смотрят такие ленты. Согласно результатам исследования, самые горячие поклонники комедий живут в Дальневосточном федеральном округе: 29% людей смотрят их каждый день и 2-3 раза в неделю.

Первое и второе место в топе любимых советских комедий россияне отдали шедеврам Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и "Бриллиантовая рука". Кроме того, в список вошли "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Любовь и голуби", "Полосатый рейс", "Иван Васильевич меняет профессию", "Девчата", "Джентльмены удачи" и другие известные ленты.

К любимым зарубежным комедиям участники исследования отнесли вечную рождественскую классику "Один дома", французский фильм с Омаром Си "1+1" а также ленты с Джимом Кэрри "Маска" и "Эйс Вентура". Что касается предпочтений россиян среди современных комедийных отечественных картин, то на третьем месте расположился "Холоп" Клима Шипенко, ставший самым кассовым российским фильмом в 2020 году.