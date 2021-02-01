Пиксаровская "Душа" ставит рекорды в российском прокате

Пиксаровский мультфильм "Душа", вышедший в российский прокат с опозданием в две недели (по сравнению с прокатом США), за вторые выходные освоил 239 млн рублей. Для сравнения, за неделю до этого он дебютировал в кинотеатрах с показателем 249,6 млн рублей. Учитывая, что по состоянию на утро понедельника, 1 февраля, данные ЕАИС (системы Фонда кино) еще не являются финальными, можно предположить, что "Душа" доберет десять миллионов, отделяющих ее от результата первого уикенда. С большой долей вероятности мультфильм за вторые выходные либо заработал больше, чем за первые, либо практически не потерял в сборах (а это уникальная ситуация для нашего проката). Показать такие цифры (суммарно за 11 дней "Душа" освоила уже 567,8 млн рублей) новому пиксаровскому проекту не помешала даже его пиратская копия, появившаяся в Сети сразу после онлайн-релиза 25 декабря.

Трейлер мультфильма "Душа"

Вторая строчка российского бокс-офиса досталась триллеру "Дьявол в деталях" с Дензелом Вашингтоном и Джаредом Лето в главных ролях. Первый уикенд принес фильму студии Warner Bros. 75,3 млн рублей. При этом в рейтинге наработки на сеанс "Дьявол в деталях" занимает второе место с результатом 26 человек. Согласно новой модели дистрибуции голливудского мейджора, в США и Канаде, где доступен стриминговый сервис HBO Max, "Дьявол в деталях" вышел одновременно и онлайн. Соответственно, часть аудитории, в отличие от проектов семейной направленности, из-за этого теряет зрителей, предпочитающих смотреть кино дома (чаще всего, скачивая его с пиратских ресурсов).

Трейлер фильма "Дьявол в деталях"

Немного отстал от него фантастический экшен "Охотник на монстров" – экранизация игры Monster Hunter авторства Пола У.С. Андерсона, подарившего миру "Смертельную битву" и "Обитель зла". Главная роль в фильме у его жены Миллы Йовович. Дебютный результат в 75,3 млн рублей для картины такого масштаба довольно скромный. При прочих равных, если бы не пандемия коронавируса, рекламная кампания "Охотника" в нашей стране была бы многим громче и, вероятно, именно он бы закончил выходные на первой позиции бокс-офиса.

Трейлер фильма "Охотник на монстров"

Заработав 36,7 млн рублей за прошедшие выходные, на четвертом месте рейтинга расположился российский блокбастер "Последний богатырь: Корень зла", суммарные российские сборы которого составляют уже 1,972 млрд рублей. Если в нашей стране отметку в 2 млрд рублей фильм возьмет в ближайшую неделю, то с учетом стран СНГ его суммарная касса уже составляет 2,018 млрд рублей. Это четвертый российский фильм за всю современную историю проката, которому удалось освоить более 2 млрд рублей.

Трейлер фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Замыкает пятерку лидеров военная драма "Зоя", посвященная Зое Космодемьянской и совершенному ею подвигу. В фильме рассказывается о подвиге, совершенном Космодемьянской – первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. На старте картина режиссеров Максима Бриуса и Леонида Пляскина заработала 30,6 млн рублей.

Трейлер фильма "Зоя"