Москва простилась с последним романтиком русского театра

В Москве простились с Народным артистом СССР, "последним романтиком русского театра", как говорят его коллеги, Василием Лановым. Он скончался на 88-м году жизни. На гражданскую панихиду в театр Вахтангова, в котором Лановой проработал шесть десятилетий, пришли тысячи человек. Речей со сцены не было, звучали только записи Василия Ланового. А когда зазвучала песня из фильма "Офицеры", где актер сыграл одну из самых запоминающихся ролей, зал встал и зааплодировал. Предали земле Василия Семеновича на Новодевичьем кладбище.

Могила Василия Ланового на центральной аллее Новодевичьего кладбища утопает в цветах. Почтить память великого артиста и гражданина Владимир Путин приходит в одиночестве, в тишине возлагает букет алых роз и замирает на мгновение

"Всегда шли вместе в строю "Бессмертного полка" Я думаю, что такие выдающиеся деятели искусства, как Лановой, и Лановой в частности, оставил яркий след в искусстве. Созданные им образы влияли на воспитание целых поколений", – отметил в своем выступлении на могиле актера президент России.

Лановой всегда был со своей страной, и страна его любила. Утром 1 февраля на прощание в театр Вахтангова люди шли нескончаемым потоком. Много военных. Провожали не просто любимого артиста – главного офицера страны – своего, честного, верного, отважного, красивого. Министр обороны Сергей Шойгу кладет букет алых роз и преклоняет голову.

"Многие мальчишки и девчонки, офицеры строили свою жизнь на тех ролях, которые он играл, на том примере, который показывал сам", ‑ подчеркивает летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой России Сергей Крикалев.

"Я захотел быть офицером из-за того, что я посмотрел этот фильм", ‑ признался контр-адмирал, Герой России Илья Козлов.

"Как и в фильме звучало: есть такая профессия ‑ Родину защищать. А мне кажется, это его кредо, правило было ‑ служить Родине", ‑ предполагает Герой России Вячеслав Сивко.

Ставший легендой Иван Варрава, а еще Павка Корчагин, капитан Грей, Вронский, Шервинский ‑ роли мечты. Но кино, как говорил Лановой, лишь сладкая любовница – любовью всей его жизни была вахтанговская сцена.

"Если бы видели, как он выходил на сцену: осанка, светящийся глаз, голос потрясающий. Иногда казалось, что рядом стоящий молодой актер превращается в древнейшего старика", ‑ вспоминает о преображении Ланового на сцене Народный артист России Сергей Маковецкий.

"Есть хорошая фраза, которая звучит со сцены театра Вахтангова: смерть это мгновенье, память вечна. Нам всем его будет очень не хватать, нам уже его не хватает", ‑ констатирует Народный артист России Алексей Гуськов.

Верность, честь, патриотизм – для Василия Ланового это не пустые слова. 9 Мая с портретами родителей он возглавлял шествие "Бессмертного полка", и под его знамена вставала вся страна.

"Так, как он мог сказать о Победе и о трагедии, о защитниках Отечества, никто не говорил", – отмечает сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева

Сегодня не было траурных речей, в зале звучал только голос Василия Ланового. Рядом с гробом – Ирина Купченко. На сцене, сменяя друг друга в почетном карауле, все Вахтанговские артисты.

"Ушел последний романтик русского театра, который в этом доме прослужил с честью столько лет. И то что он сделал в кинематографе ‑ это невероятно", ‑ говорит Народная артистка России Юлия Рутберг.

"Невероятно, что он больше не выйдет на эту сцену, ‑ сожалеет Народный артист России Евгений Князев. ‑ Она помнит его, весь 2020 год он полноценно отыграл".

В последний раз на родной сцене. По театральной традиции Василия Ланового проводили аплодисментами, которые не смолкали, даже когда упал занавес...