Звезда КВН Максим Бобков готов помириться с женой

В программе "Близкие люди" с Леонидом Закошанским и Маргаритой Грачевой свою историю рассказал актер Максим Бобков. Шоумен и звезда КВН после развода почти лишился возможности видеть дочь. По его словам, экс-супруга Татьяна мешает общению отца и ребенка – поэтому артисту пришлось обратиться в суд.

В выпуске на канале "Россия 1" свою версию рассказала и Татьяна. Она впервые появилась на телевидении, чтобы прояснить ситуацию. Женщина уверяет: дочь Настя сама не хочет видеть отца и боится, что ее заберут у матери. Также бывшая жена Максима Бобкова призналась, что их брак распался из-за измен.

Эксперты в студии предприняли попытки разобраться в ситуации и помочь супругам договориться. Самый действенный способ предложил Александр Добровинский: адвокат попросил бывших партнеров написать на бумаге обещания, которые они готовы выполнить ради благополучия дочери. В конце программы Максим и Татьяна озвучили списки и сделали первые шаги к примирению.

"Я научусь уступать"; "Обещаю забрать судебные иски, когда наши отношения с ребенком наладятся"; "Я готова отпускать ребенка с отцом в те места, в которых им интересно проводить время"; "Я обещаю приходить вовремя и держать данное мной слово", – произнесли бывшие супруги.

Также для примирения Максим и Татьяна согласились не говорить друг о друге плохо в присутствии ребенка – а в конце программы покинули студию за руки.