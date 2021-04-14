Запрос на осмысление остается: в прокат выходит "Чернобыль" Данилы Козловского

В столичном киноцентре "Октябрь" состоялся премьерный показ драмы "Чернобыль". В центре сюжета – судьба ликвидатора катастрофы на атомной станции. По словам исполнителя главной роли и режиссера фильма Данилы Козловского – это собирательный образ. В широкий прокат картина поступит завтра, 15 апреля.

Со дня Чернобыля прошло без малого 35 лет. За эти годы российское кино, наследник советского, так и не смогло обратиться к тем событиям с тем постановочным размахом, что диктуют масштабы техногенной катастрофы, грянувшей в самом географическом центре Европы. Оттого запрос в мире на наше осмысление событий только возрос за эти годы. По словам Данилы Козловского, первые инвестиции в производство фильма отбиваются еще до проката – за счет международных продаж. "Чернобыль" увидят десятки миллионов людей.

На таких премьерах всегда отчетливо видно отношение коллег по цеху к главным героям вечера – создателям фильма. Во-первых, большие звезды, здесь их много, ведь такое событие пропустить просто невозможно. Во-вторых, самые добрые, подбадривающие слова, которые обращены в адрес Данилы Козловского и команды фильма. Понятно, эту картину индустрия очень ждала.

"Я жду хорошего кино, эмоционального, красивого, потому что я уже видела, как Данила снимает, ему важно, какая картинка будет, хотя история, конечно страшная и сложная, но показать ее так, чтобы выглядело, в том числе, эпично...То, что я видела в трейлере, выглядит очень и очень круто", – поделилась актриса Анастасия Меськова.

Но до того, как представить фильм своим коллегам, Данила Козловский показал его обычным зрителям в нескольких крупных городах страны. Он сам этого очень хотел, ему было важно поговорить со своим зрителем напрямую. Здесь, на премьере в кинотеатре "Октябрь", все, конечно, немного по-другому.

"Я, наверное, никогда так не волновался как сегодня, – признается режиссер, продюсер и актер Данила Козловский. – Хотя, казалось бы, какой-никакой опыт есть. Хотя, с другой стороны, последняя моя премьера была здесь три года назад, и я немножко отвык от этого пространства".

Герои фильма – водолазы-добровольцы, это собирательные образы. Данила Козловский и его команда говорили со многими свидетелями Чернобыльской катастрофы, ликвидаторами, но не стали брать за основу судьбы конкретных людей, а связали воедино несколько историй. Так и родились персонажи, которые должны спуститься под ядерный реактор – туда, где находится резервуар с водой, температура которой близка к кипению. Им нужно найти способ выпустить воду, иначе произойдет новый взрыв.

"Мы очень хотели отойти от такого привычного типа персонажа. Мне хотелось создать сложного героя, который и боится, и сомневается, и в общем не самый очевидный положительный герой с самого начала, в планы которого вообще не входило быть героем", – делится замыслом Данила Козловский.

Герой Данилы Козловского — обычный парень, который в повседневной жизни не просто не похож на героя, но проявляет себя порой даже непорядочно. Но в такой страшный для всех момент он собирает волю в кулак. Он готов пожертвовать своим здоровьем, даже жизнью, чтобы спасти миллионы людей. Почему он делает это? Что им движет? На эти вопросы предлагают свой ответ авторы картины.

"Самое главное – остались в памяти эти люди, ликвидаторы, пожарные, инженеры, ученые. Они оказались в обстоятельствах, которые привели их к необходимости совершать поступок с большой буквы. Вот об этом не сделать фильм было бы неправильно", – считает продюсер Александр Роднянский.

На фоне страшного события происходит чудо любви. Герой Данилы Козловского получает шанс обрести семью. Но счастье с любимой, роль которой исполняет Оксана Акиньшина, оказывается под угрозой, и теперь за новую жизнь надо бороться. За новую жизнь для себя, своих близких и всего мира и боролись ликвидаторы. Им Данила Козловский и посвятил свой фильм.