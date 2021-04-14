Кино без женщин: исследование подтвердило дискриминацию в Голливуде

Судя по всему, движение #MeToo, зародившееся в 2017 году после того, как женщины Голливуда начали открыто высказываться о сексуальном насилии на Фабрике грез, на некоторое время увеличило количество фильмов-блокбастеров, в которых главными действующими лицами являются персонажи женского пола. Рост наблюдался в период с 2016-го по 2019-й, а затем этот показатель резко пошел вниз. По данным исследования, ежегодно проводимого доктором Мартой Лаузен из Центра изучения женщин в кино и на телевидении при Университете Сан-Диего, если в 2019 году процент кассовых кинохитов, в которых главные роли исполняли женщины, достиг 40%, то в 2020 году он опустился до исторического минимума 2016-го и составил 29%.

Согласно опубликованной статистике, в 2020 году на мужчин старше 40 лет приходились 52% всех мужских персонажей в топ-100 самых кассовых фильмов, то на женщин 40 лет и старше – лишь 32% всех женских персонажей. К тому же выяснилось, что только в 17% самых кассовых фильмов женских персонажей больше, чем мужских, в 5% фильмов количество мужских и женских персонажей поделилось поровну, а в 78% фильмов-блокбастеров мужских персонажей было больше, чем женских.

По словам доктора Лаузен, которую цитирует издание Deadline Hollywood, сложившаяся картина уже отразилась на нынешнем сезоне наград. В 2021 году только в двух фильмах, номинированных на "Оскар", главными героями выступают женщины. Ранее стало известно, что женщины в качестве режиссеров все прочнее "входят" в Голливуд, становясь для студий источником солидных сборов. Так 2020 год стал рекордным для женщин-режиссеров – из сотни самых кассовых кинокартин 16% были сняты именно женщинами (для сравнения: в 2018-м этот показатель равнялся 4%, а в 2019-м – 12%). Согласно опубликованному отчету, в процессе работы над фильмами, где в качестве режиссера или сценариста выступали женщины, с большим энтузиазмом нанимали актрис, а не актеров (в таких кинокартинах 60% главных героев составляли женщины). Тогда как при мужчине-режиссере или сценаристе процент главных героев женщин составлял 17%.