День памяти и скорби: специальная программа на "России 1" к 22 июня

22 июня – одна из самых трагичных дат в отечественной истории. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на Советский Союз, начав кровопролитную войну. 8 июня 1996 года Борис Ельцин официально объявил 22 июня Днем памяти и скорби – днем, когда мы вспоминаем и чтим людей, жертвовавших собой ради мирного будущего. К памятной дате "Россия 1" приготовила специальную программу.

В 04:00 на "России 1" начнется акция Памяти к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Во время прямой трансляции артисты вспомнят героев-победителей, отдавших жизни ради свободы нашей родины. Прозвучит "Реквием" Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. В акции Памяти также примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков и другие артисты. Проведут мероприятие Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Трансляцию также можно увидеть в 08:00 и 01:50.

05:00 – начало фильма "Сталинград". "Это не только история о битве, изменившей ход войны. Это история о людях, сумевших сохранить свои человеческие качества в бесчеловечных условиях", – говорил о военной драме продюсер Александр Роднянский. События в картине режиссера Федора Бондарчука происходят в 1942-м. Немецкие войска заняли правый берег Волги, советские солдаты планируют контрнаступление. Перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов сумели лишь разведчики во главе с капитаном Громовым. Их задача – удержаться любой ценой. Главные роли в картине "Сталинград" исполнили Петр Федоров, Томас Кречман, Андрей Смоляков, Мария Смольникова, Яна Студилина и другие.

В 09:00 смотрите документальный фильм Андрея Кондрашова "Война за память". На экране – уникальные свидетельства тяжелой эпохи. Зрители услышат воспоминания российских, украинских, итальянских, немецких и британских ветеранов, а также ознакомятся с редкими документами войны – письмами немецких солдат с фронта, которые ранее не публиковались.

Кадр из фильма "Война за память"

В 12:00 пройдет возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны.

12:30 – премьера фильма "Несостоявшийся колонизатор Востока". Картина расскажет историю Альфреда Розенберга, ставшего одним из самых зловещих действующих лиц Третьего Рейха. Считается, что именно этой фигуре принадлежат термины "расовая теория" и "окончательное решение еврейского вопроса", а задачей Розенберга была колонизация европейской части СССР. Картина Алексея Денисова покажет редкие фотографии и кинохроники и станет новым напоминанием о том, какое будущее ждало европейские нации в случае победы Гитлера.

В 13:25 программу продолжит фильм "Перевод с немецкого" по мотивам одноименного произведения Марины Постниковой. Главная героиня картины – Ирина (Мария Машкова), жена высокопоставленного человека, дочь врага народа и преподаватель немецкого языка в МГУ. К ней за помощью обращается майор НКВД Павел Нечай (Павел Трубинер), пытающийся найти нужную для шифровок редкую книгу. Ирина оказывается втянутой в запутанную шпионскую историю – и не только она.

Кадр из фильма "Перевод с немецкого"

В 17:50 "Россия 1" покажет концерт на Мамаевом кургане. В торжественном мероприятии у монумента "Родина-мать зовет!" принимают участие Денис Мацуев, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев, Александр Петров, Ирина Пегова и другие артисты.

Вечер после "Вестей" – время еще одной премьеры. В 21:20 на канале состоится показ фильма "Зоя". Военная драма вышла на экраны в минувшем январе, а первыми ее зрителями стали ветераны и члены патриотических организаций. Картина, главную роль в которой исполнила Анастасия Мишина, возвращает к событиям осени 1941 года. Зоя Космодемьянская, еще вчера бывшая выпускницей, записывается добровольцем в диверсионную школу и попадает в партизанский отряд, который вскоре будет взят в плен. Пройдя через мучительные пытки и допросы, Зоя не раскрыла фашистам даже своего настоящего имени и подвигом вдохновила миллионы сердец.

Фильм Максима Бриуса основан на написанной матерью Космодемьянских книге, на воспоминаниях очевидцев и архивных документах. "Но самое главное было понятно однозначно. Зоя действительно совершила подвиг, она образец мужества и стойкости. В каком-то роде ее можно назвать святой, ведь она погибла за веру, за идеалы", – говорил о картине и героине режиссер.

Специальная программа завершится фильмом "Рай" в 02:20. В картине Андрея Кончаловского Юлия Высоцкая исполнила роль русской эмигрантки Ольги. Главная героиня арестована за то, что прятала от немцев еврейских детей. Ее дело ведет француз-коллаборационист Жюль, готовый, казалось бы, смягчить наказание Ольги в обмен на интимные отношения. Но женщина все же оказывается в концлагере, где встречает Хельмута – офицера СС, который до войны был безнадежно влюблен в нее.

Фильм "Рай" завоевал 16 престижных наград, среди которых 3 премии "Ника" , 3 статуэтки "Золотой орел" и приз МКФ в Венеции.